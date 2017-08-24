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Военный эксперт: США вряд ли будут поставлять Украине летальное оружие

20:1024.08.2017
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Михаил ПалинчакПерейти в фотобанкМинистр обороны США Джеймс Мэттис во время совместной пресс-конференции с Петром Порошенко в Киеве. 24 августа 2017Министр обороны США Джеймс Мэттис во время совместной пресс-конференции с Петром Порошенко в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Михаил Палинчак
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США намерены усилить отношения с Украиной на стратегическом уровне, заявил в Киеве глава Пентагона Джеймс Мэттис. Военный эксперт Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что речь идет лишь о политических декларациях.

Вашингтон намерен усилить отношения с Киевом на стратегическом уровне, заявил в ходе визита в столицу Украины министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Мы видим, через какие трудности проходит ваша страна, и у нас есть намерения усилить отношения на стратегическом уровне на благо народа Украины и для поддержания мира и стабильности", – приводит его слова пресс-служба Минобороны Украины.

Министр обороны США Джеймс Мэттис во время совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Мэттис накануне прибыл в Киев, где встретился с президентом страны Петром Порошенко и принял участие в военном параде по случаю Дня независимости Украины. Мэттис пообещал Порошенко, что США и дальше будут помогать Украине в защите страны, а также продолжат оказывать давление на Россию, чтобы "принудить ее к уважению Минских соглашений". Министр заверил, что Вашингтон никогда не признает вхождение Крыма в состав России.

Кроме того, Мэттис сообщил, что Вашингтон рассматривает вопрос о поставках Киеву летального оружия. Киевские власти безуспешно добивались у США подобных поставок на протяжении последних трех лет.

"Я сейчас вернусь и, смотря на то, что я увижу, о чем я узнал, я буду, конечно, информировать руководство страны об очень конкретных вещах, которые я буду рекомендовать для осуществления", – сказал Мэттис.

Военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что, скорее всего, дальше разговоров о поставках летального оружия США Украине дело не зайдет. 

"Будут ли поставлять американцы оружие Украине? Я считаю, что не будут, потому что Украина – очень ненадежный партнер. Мы совсем недавно узнали (из публикаций), что Киев был одним из участников развития северо-корейской ракетной программы, которая сегодня непосредственно угрожает США. Мы знаем, что Киев играл всегда на "сером рынке" вооружений, поставляя вооружение и военную технику в зоны военных конфликтов, куда нельзя было их поставлять, согласно резолюциям ООН и другим международным документам. То есть, Киев всегда может распорядиться этим оружием не так, как предполагают США", – считает Дмитрий Литовкин. 

В ходе визита в Киев министр обороны США напомнил, что США уже оказывают поддержку вооруженным силам Украины. "Совсем недавно мы утвердили поставки техники на 175 миллионов долларов, включая специальное оборудование, которое будет предоставлять большую обороноспособность Украине", – добавил глава Пентагона. По словам Дмитрия Литовкина, называемые американской стороной суммы нужно воспринимать с учетом номинальной стоимости техники. 

"Для понимания, много это или мало, мы можем сказать, что три  антиартиллерийских радара, которые были поставлены на Украину для определения направления – откуда ведется артиллерийский огонь, стоили 180 миллионов. Так что в любом случае это слезы, это исключительно политическая декларация о том, что "мы поддерживаем". А для Киева – это возможность рассказать населению, что "мы не одиноки", за нами "весь мир"", – отметил Дмитрий Литовкин.

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