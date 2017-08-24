Политолог: Порошенко про Крым и Донбасс говорит "что попало"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев остается приверженным политико-правовому пути возвращения Донбасса и Крыма. Политолог Наталья Макеева считает слова Порошенко, по меньшей мере, странными. Своим мнением она поделилась с радио Sputnik.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов дать отпор в случае военного наступления на свои позиции на востоке страны, но остается приверженным политико-правовому пути возвращения Донбасса и Крыма.

"Мы исходим из мирного, дипломатического, политико-правового пути возвращения Донбасса и Крыма", – сказал Порошенко в четверг перед военным парадом по случаю Дня независимости Украины, отметив при этом, что Киев готов "дать жесткий военный отпор" в случае наступления на свои позиции в Донбассе.

В Крыму прокомментировали слова украинского лидера. Глава госкомитета крымского правительства Заур Смирнов заявил РИА Новости, что у Украины не осталось никаких путей вернуть Крым под свою юрисдикцию, так как крымчане сделали свой окончательный выбор в пользу исторической родины – России.

По его словам, сегодня украинским властям стоит думать не о том, как вернуть чужие территории, а как сохранить территориальную целостность своей страны в нынешних границах.

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в эфире радио Sputnik отметила, что слова Петра Порошенко расходятся с реальными действиями Киева.

"Слова Порошенко – это просто голословный популизм на пустом месте. Не говоря уже о том, что, мягко говоря, странно заявлять о том, что Крым будет якобы возвращен в состав Украины дипломатическим путем и при этом регулярно засылать туда диверсантов, которых, к счастью, ловят наши спецслужбы. Что касается Донбасса, то, на мой взгляд, он так же, как и Крым не будет возвращен в состав Украины. Это все было бы смешно, если бы не было так грустно. Ведь эти слова сопровождаются засылкой в Крым диверсантов и бомбежками Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители. То есть Порошенко был бы "смешным клоуном", если бы Киев при этом не убивал людей", – сказала Наталья Макеева.

По ее словам, все больше украинцев едут сегодня в Крым, и Киеву просто надо чем-то "оппонировать" им.

"Мне кажется, уже давно пора перестать обращать внимание на то, что говорит Порошенко. В данном случае Порошенко просто обязан что-то говорить населению Украины, людям, которые живут на подконтрольных Киеву территориях. Он не может ничего не говорить, поэтому он и говорит все, что попало. При этом все усугубляется тем, что очень много народа едет из Украины в Крым отдыхать. Я сама на днях вернулась с отдыха в Крыму и видела огромное количество людей с Украины, общалась с ними, они видят, что Крым без Украины процветает, ситуация налаживается. Эти люди возвращаются на Украину, говорят со своими близкими, знакомыми. И, естественно, Порошенко надо этим людям чем-то оппонировать", – считает политолог.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

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