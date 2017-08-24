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Участница конкурса "Миссис Вселенная": буду представлять Севастополь и РФ

19:2124.08.2017
(обновлено: 19:22 24.08.2017)
01800
© Фото со страницы Ольги Половковой "ВКонтакте"Участница конкурса Миссис Вселенная из Севастополя Ольга Половкова.Участница конкурса Миссис Вселенная из Севастополя Ольга Половкова.
© Фото со страницы Ольги Половковой "ВКонтакте"
Жительница Севастополя Ольга Половкова примет участие в конкурсе "Миссис Вселенная" в ЮАР. Будущая конкурсантка рассказала в эфире радио Sputnik о своих ощущениях перед состязанием.

Жительница Севастополя Ольга Половкова представит город на международном конкурсе красоты "Миссис Вселенная-2017". Соответствующая информация размещена на официальной странице мероприятия в Facebook.  

Конкурс пройдет с 26 августа по 3 сентября в Дурбане (ЮАР). В нем примут участие представительницы более 80 стран. Возраст конкурсанток – от 25 до 45 лет.  

Помимо крымчанки в мероприятии примут участие еще несколько россиянок, в том числе Варвара Васильева (миссис Якутия), Анна Мороз (миссис Сочи), Наталья Шабатько (миссис Волга) и Наталья Стешенко (миссис Москва). 

В этом году Ольга Половкова участвовала в конкурсе "Миссис Россия Мира". Она вошла в десятку лучших, а также победила в номинации "Мама года". 

В эфире радио Sputnik Ольга Половкова поделилась своими чувствами от новости об участии в конкурсе "Миссис Вселенная".

"Очень большое чувство – переживание, восторг, радость… Но не только я буду представлять Россию. Россия большая, есть несколько участниц от России. Тем не менее, меня пригласили как участницу от города Севастополь в составе Российской Федерации", – сказала будущая конкурсантка.  

 Она рассказала о том, как проходил отбор на конкурс.  

"Когда я участвовала в конкурсе "Миссис Россия мира", я попала в топ-10 и получила гран-при "Мама года". А организаторы "Вселенной" просматривали финал, и они оставляют за собой право в индивидуальном порядке приглашать участниц помимо отборочных туров, которые проходят по странам. И сами организаторы "Вселенной" говорят, что они меня приглашают из Севастополя  именно от Российской Федерации", – отметила Ольга Половкова. 

Предстоящая поездка на конкурс, по ее словам, связана не только с радостью, но и с хлопотами. 

"Я до последнего не знала:  поеду – не поеду, разные организационные, финансовые вопросы нужно было утрясти. У меня ведь четверо детей – все нужно было решить в кратчайшие сроки… 26  августа (конкурс) начинается, 2 сентября будет финал, красная дорожка, прямая трансляция. Но до финала не все дойдут, двадцатка только", – уточнила Ольга Половкова. 

Она считает важным для себя, что будет представлять на конкурсе Севастополь и Крым как часть России. 

"Представлено 84 страны, финал будет проходить на стадионе, где в 2010 году проходил чемпионат мира по футболу. То есть мероприятие масштабное. Поэтому, несмотря ни на что, нужно показывать город Севастополь, показывать, что мы участвуем, несмотря на санкции, несмотря на всякие государственные разногласия", – сказала Ольга Половкова.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!


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