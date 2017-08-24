Мнение: усиление контроля для россиян на границе ударит по Порошенко

Россия примет ответные меры, если Украина ужесточит правила въезда для россиян, заявили в МИД РФ. Политический аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik выразил мнение, что недружественный шаг со стороны Киева ударит, прежде всего, по украинцам.

Если Украина примет решение о введении биометрического контроля для граждан РФ, пересекающих границу страны, то Россия будет думать над ответными действиями, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. При этом она призвала дождаться окончательного решения Киева по этому вопросу, прежде чем рассуждать о российской реакции.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести биометрический контроль для граждан других стран, пересекающих украинскую границу. Также Киев намерен ввести систему предварительной электронной регистрации для граждан России, въезжающих на территорию Украины.

"Давайте мы дождемся или не дождемся принятия или непринятия подобных решений в Киеве, мы слышали огромное количество заявлений на этот счет. Они менялись, менялась позиция даже внешнеполитического ведомства на этот счет", – сказала Захарова на брифинге в Москве.

Разговоры о введении Киевом визового режима с РФ активизировались после получения Украиной безвизового режима с ЕС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок считает, что Россия будет просто вынуждена ответить на недружественный шаг со стороны Украины.

"Безусловно, эти действия были бы крайне недружественны по отношению к России. Но другого от Киева ожидать и нельзя. С другой стороны, нужно сказать о том, что есть политическая риторика, а есть некая реальность. И эта реальность состоит в том, что гораздо больше украинцев ездят в Россию, прежде всего, на заработки, чем россиян на Украину. Поэтому ответные меры России, которые она просто обязана будет ввести, потому что любое государство должно реагировать на недружественные действия со стороны соседей, конечно, ударят, прежде всего, по украинцам. Потому что украинцам придется получать какие-то дополнительные документы, возможно, будут какие-то ограничения, связанные с их работой", – сказал Станислав Бышок в эфире радио Sputnik.

По его мнению, угрозы Киева вряд ли пойдут дальше политической риторики.

"Хотя бы потому, что для (президента Украины Петра) Порошенко и для его блока (в Верховной раде) важно переизбраться на второй срок. А значительная часть людей, которые на этих выборах голосуют, так или иначе связаны с Россией. Понятно, что если Порошенко так поступит, усложнив жизнь украинцам, которые не могут найти работу у себя в стране и едут в Россию, то они ответят ему своим голосом за другую партию, другого кандидата на выборах. Поэтому вряд ли Киев на это пойдет", – считает политический аналитик.

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