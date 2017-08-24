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Украинский политик: США сделали шаг в разжигании конфликта на Донбассе

17:1124.08.2017
(обновлено: 17:12 24.08.2017)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкМинистр обороны США Джеймс Мэттис во время совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко. 24 августа 2017Министр обороны США Джеймс Мэттис во время совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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США утвердили поставку Украине военной техники на $175 млн, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Украинский политик Александр Голуб в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Вашингтон подливает масла в огонь войны на востоке Украины.

Министр обороны США Джеймс Мэттис на встрече с украинским президентом Петром Порошенко пообещал расширить сотрудничество с Украиной в области обороны.

Самолет Военно-воздушных сил США с первой партией американских бронированных автомобилей в международном аэропорту Борисполь
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Эксперт: поставка Вашингтоном летального оружия – "засада" для Украины
Выступая на совместном брифинге в Киеве, Мэттис заявил, что у США есть намерение усилить сотрудничество с Украиной. "Недавно мы утвердили поставку техники на 175 миллионов долларов, включая специальное оборудование, которое усилит обороноспособность Украины", – сказал глава Пентагона.

Он также заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о предоставлении Киеву летального оружия, свои рекомендации руководству страны Мэттис намерен предоставить по итогам визита в Киев. 

В эфире радио Sputnik депутат Верховной рады III-VII созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб обратил внимание на то, что заявление главы Пентагона прозвучало после заключения очередного перемирия, о котором накануне договорились члены контактной группы по Донбассу.

"Очень символично, что заявление о поставке новых вооружений Украине прозвучало во время действия "хлебного" перемирия и объявления нового "школьного" перемирия. Если говорить о перевооружении украинской армии, то сумма в 175 миллионов долларов – мизерная, и решить даже десятой доли проблем она не способна. Другое дело, что это оружие сможет стать тем "маслом в огонь", с помощью которого можно разжечь очень большой пожар. Думаю, что те силы в Вашингтоне, которые реализовывали практику Украины как "антиРоссии" и которые уже в течение трех лет пытаются втянуть Украину в открытый вооруженный конфликт с Россией, своих планов не оставили. Более того, они решили эти планы подкрепить конкретными шагами и действиями. Поставка оружия на 175 миллионов долларов свидетельствует, что это шаг в направлении разжигания конфликта", – сказал Александр Голуб.

 У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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