Эксперт: поставка Вашингтоном летального оружия – "засада" для Украины

Глава Пентагона Джеймс Мэттис рассказал о перспективах поставок Киеву летального оружия. Эксперт Александр Михайлов в эфире радио Sputnik отметил, что в случае таких поставок Украина начнет представлять угрозу для безопасности России.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о предоставлении Киеву летального оружия.

"Я вернусь к себе и, смотря на то, что я увижу, о чем я узнал, я буду, конечно, информировать руководство страны об очень конкретных вещах, которые я буду рекомендовать для осуществления", – сказал Мэттис в ходе совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко.

Он напомнил, что США уже оказывают поддержку Украине. "Совсем недавно мы утвердили поставки техники на 175 миллионов долларов, включая специальное оборудование, которое будет предоставлять большую обороноспособность Украине", – добавил глава Пентагона.

В свою очередь Порошенко отметил, что обсуждение вопроса о поставках оружия Киеву до принятия окончательного решения "нуждается в тишине". Президент заявил, что доволен уровнем сотрудничества с Вашингтоном.

Киевские власти безуспешно добивались у США поставок летального оружия на протяжении последних трех лет. Сейчас Вашингтон оказывает военную помощь Украине, но официально пока только в виде обмундирования, оборудования и обучения бойцов Нацгвардии.

Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против поставок оружия Киеву высказалось и большинство европейских политиков.

В эфире радио Sputnik член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов высказал мнение, что Украина сама загоняет себя в ловушку, провоцируя Россию на ответные меры.

"Россия будет реагировать адекватно. Пока зарубежного оружия на Украине нет, ее объекты и населенные пункты находятся вне поля зрения нашего Генштаба и наших Ракетных войск стратегического назначения. Как только там появляется оружие, которое представляет угрозу, Россия меняет целеуказание и, естественно, они попадают "в поле зрения" наших ракет. Поэтому моя точка зрения такова: Украина попала в "засаду": пока не вооружалась в такой агрессивной форме зарубежными образцами, она была вне нашего поля зрения, а когда она начинает представлять для нас угрозу, мы будем реагировать уже с позиции защиты своих интересов. Все очень просто. И если там будет размещена мощная группировка, то мы соответствующие войска приведем в полную боевую готовность для отражения атак", – сказал Александр Михайлов.

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