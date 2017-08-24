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Эксперт: поставка Вашингтоном летального оружия – "засада" для Украины

16:3324.08.2017
(обновлено: 16:34 24.08.2017)
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© РИА Новости / Михаил ПалинчакПерейти в фотобанкСамолет Военно-воздушных сил США с первой партией американских бронированных автомобилей в международном аэропорту БориспольСамолет Военно-воздушных сил США с первой партией американских бронированных автомобилей в международном аэропорту Борисполь
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Глава Пентагона Джеймс Мэттис рассказал о перспективах поставок Киеву летального оружия. Эксперт Александр Михайлов в эфире радио Sputnik отметил, что в случае таких поставок Украина начнет представлять угрозу для безопасности России.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о предоставлении Киеву летального оружия.

"Я вернусь к себе и, смотря на то, что я увижу, о чем я узнал, я буду, конечно, информировать руководство страны об очень конкретных вещах, которые я буду рекомендовать для осуществления", – сказал Мэттис в ходе совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко.

Морпехи США во время военных учений. Архивное фото
© AFP 2017 / Daniel Mihailescu
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Он напомнил, что США уже оказывают поддержку Украине. "Совсем недавно мы утвердили поставки техники на 175 миллионов долларов, включая специальное оборудование, которое будет предоставлять большую обороноспособность Украине", – добавил глава Пентагона.

В свою очередь Порошенко отметил, что обсуждение вопроса о поставках оружия Киеву до принятия окончательного решения "нуждается в тишине". Президент заявил, что доволен уровнем сотрудничества с Вашингтоном.

Киевские власти безуспешно добивались у США поставок летального оружия на протяжении последних трех лет. Сейчас Вашингтон оказывает военную помощь Украине, но официально пока только в виде обмундирования, оборудования и обучения бойцов Нацгвардии.

Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против поставок оружия Киеву высказалось и большинство европейских политиков.

В эфире радио Sputnik член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов высказал мнение, что Украина сама загоняет себя в ловушку, провоцируя Россию на ответные меры.

"Россия будет реагировать адекватно. Пока зарубежного оружия на Украине нет, ее объекты и населенные пункты находятся вне поля зрения нашего Генштаба и наших Ракетных войск стратегического назначения. Как только там появляется оружие, которое представляет угрозу, Россия меняет целеуказание и, естественно, они попадают "в поле зрения" наших ракет. Поэтому моя точка зрения такова: Украина попала в "засаду": пока не вооружалась в такой агрессивной форме зарубежными образцами, она была вне нашего поля зрения, а когда она начинает представлять для нас угрозу, мы будем реагировать уже с позиции защиты своих интересов. Все очень просто. И если там будет размещена мощная группировка, то мы  соответствующие войска приведем в полную боевую готовность для отражения атак", – сказал Александр Михайлов.

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