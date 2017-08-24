Эксперт: поставка Вашингтоном летального оружия – "засада" для Украины

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о предоставлении Киеву летального оружия.
"Я вернусь к себе и, смотря на то, что я увижу, о чем я узнал, я буду, конечно, информировать руководство страны об очень конкретных вещах, которые я буду рекомендовать для осуществления", – сказал Мэттис в ходе совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко.
В свою очередь Порошенко отметил, что обсуждение вопроса о поставках оружия Киеву до принятия окончательного решения "нуждается в тишине". Президент заявил, что доволен уровнем сотрудничества с Вашингтоном.
Киевские власти безуспешно добивались у США поставок летального оружия на протяжении последних трех лет. Сейчас Вашингтон оказывает военную помощь Украине, но официально пока только в виде обмундирования, оборудования и обучения бойцов Нацгвардии.
Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против поставок оружия Киеву высказалось и большинство европейских политиков.
В эфире радио Sputnik член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов высказал мнение, что Украина сама загоняет себя в ловушку, провоцируя Россию на ответные меры.
"Россия будет реагировать адекватно. Пока зарубежного оружия на Украине нет, ее объекты и населенные пункты находятся вне поля зрения нашего Генштаба и наших Ракетных войск стратегического назначения. Как только там появляется оружие, которое представляет угрозу, Россия меняет целеуказание и, естественно, они попадают "в поле зрения" наших ракет. Поэтому моя точка зрения такова: Украина попала в "засаду": пока не вооружалась в такой агрессивной форме зарубежными образцами, она была вне нашего поля зрения, а когда она начинает представлять для нас угрозу, мы будем реагировать уже с позиции защиты своих интересов. Все очень просто. И если там будет размещена мощная группировка, то мы соответствующие войска приведем в полную боевую готовность для отражения атак", – сказал Александр Михайлов.
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