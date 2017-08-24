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Мнение: НАТО устроит "нешуточную схватку" с Сербией из-за С-300

15:3724.08.2017
(обновлено: 15:38 24.08.2017)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-300 ФаворитЗенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Россия обсуждает с Сербией возможность поставок систем ПВО С-300. Военный эксперт Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik отметил как большой интерес Сербии к российским зенитно-ракетным системам, так и желание НАТО сорвать сделку.

Россия и Сербия ведут переговоры по продаже систем ПВО С-300, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Военнослужащий возле зенитно-ракетн системы С-300ПС
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мнение: для Сербии российские С-300 – защита от возможной агрессии НАТО
"В настоящее время сербские партнеры выражают заинтересованность в поставках систем ПВО ЗРС С-300. Указанный вопрос обсуждается", – сказал Шугаев на форуме "Армия 2017".

Ранее о желании приобрести данные системы заявлял президент Сербии Александр Вучич.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что интерес Сербии к российским зенитно-ракетным системам очень велик.

"Для Сербии, которая в 1999 году стала жертвой натовских бомбардировок, вопрос укрепления своей противовоздушной обороны является одним из ключевых с точки зрения обеспечения национальной безопасности. Поэтому интерес Сербии к российским зенитно-ракетным дальнобойным системам С-300 очень велик. Переговоры на тему возможных поставок С-300 в Сербию идут достаточно активно, как и переговоры на поставку российских истребителей МиГ-29. Вопрос, насколько можно судить, в ценовых параметрах контракта: по какой схеме Сербия будет рассчитываться за поставку С-300. Если этот контракт будет реализован, то это, безусловно, станет очень сильным геополитическим шагом и отличным показателем того, что российские системы С-300 и С-400 по-прежнему являются фаворитами на мировом рынке вооружений", – сказал Игорь Коротченко.

По его мнению, в НАТО постараются оказать давление на Сербию, чтобы сорвать ее планы.

"НАТО будет всячески препятствовать данной сделке, оказывать давление на Белград, в том числе шантажировать, учитывая интересы Сербии в плане вступления в ЕС. Поэтому схватка будет нешуточная. Будет оказано массированное давление на Белград, чтобы постараться сорвать этот контракт", – считает Игорь Коротченко.

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