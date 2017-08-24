"Видеть, контролировать и бдить". Политолог о размещении США РЛС в Палау

США планируют установить новые РЛС в Палау в 1300 километрах от Гуама. Политолог Павел Салин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американцы хотят показать своим реальным и потенциальным союзникам, кто в Азиатско-Тихоокеанском регионе "хозяин".

США установят новые радиолокационные станции (РЛС) в Палау, сообщило накануне информационное агентство AFP со ссылкой на совместное заявление Пентагона и правительства этого государства.

"РЛС позволят Палау расширить возможности по обеспечению защиты с моря, а США – дополнительные варианты для обеспечения авиационной безопасности", – говорится в заявлении.

Отмечается, что "данное соглашение является обязательным для благосостояния воздушных и морских структур Республики Палау, а также для поддержания ее безопасности со стороны американских вооруженных сил".

США отвечают за оборону Палау, поскольку у этого государства нет собственных вооруженных сил. На данный момент американские военнослужащие не находятся на его территории.

Палау находится в 1300 километрах от Гуама.

В июле Пхеньян провел два испытания, как утверждается, межконтинентальных баллистических ракет, а затем пригрозил продемонстрировать свои возможности пуском сразу четырех ракет, которые должны упасть в море в 30-40 километрах от острова Гуам. Там у США размещены две военные базы, в которых КНДР усматривает угрозу для своей безопасности.

Политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Павел Салин считает планы США установить РЛС именно в Палау вполне объяснимыми.

"Я так понимаю, что речь идет о размещении нового оборудования, которое на ином технологическом уровне позволит контролировать, мониторить ту территорию, которая интересует США. А республика Палау давно находится в орбите военно-политического влияния США. Она стала одним из участников условной международной коалиции, которую США организовали в 2003 году перед вторжением в Ирак, когда крупные мировые игроки – не только Россия, но и Франция, Германия – не стали их поддерживать. Тогда они организовали такую "фейковую" коалицию из нескольких десятков стран, типа Палау", – сказал Павел Салин в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что США сейчас активно наращивают свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Сама проблема КНДР появилась тогда, когда США начали наращивать активное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Потому что еще при президентстве (в США Барака) Обамы стало понятно, что центр мировой силы смещается из Атлантики в АТР, и начался разворот, который сейчас продолжается. При этом даже если бы победила (Хиллари) Клинтон, эта же политика бы продолжалась. Корейская проблема в данном случае выбрана именно для того, чтобы продемонстрировать не только Китаю, но и своим реальным и потенциальным союзникам, кто в этом регионе "хозяин". Идет планомерная работа, и Палау – это всего лишь один из небольших шагов, для того чтобы видеть, контролировать и бдить. А самое главное – чтобы успокоить своих союзников", – считает политолог.

Кроме того, по его мнению, США в определенной степени пытаются восстановить свое реноме, которое пострадало после событий на Украине.

"США пытаются продемонстрировать союзникам в регионе, что они способны гарантировать определенную защиту. Потому что вера в могущество США была существенно подорвана в 2014 году в ситуации с Крымом (Крым вновь стал российским регионом после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума – ред.). Когда Барак Обама пытался "сколотить" антикитайскую коалицию и давал гарантии союзникам, а ему тогда отвечали, что, мол, вы Украине гарантировали, и что? И вот американцы с тех пор пытаются как-то восстановить реноме, потому что Крым им "аукнулся" по всему миру", – заключил Павел Салин.