Политолог о параде в Киеве: глава Пентагона устроил украинской армии смотр

В Киеве в честь Дня независимости прошел парад, в котором приняли участие военные расчеты стран НАТО. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов выразил мнение, что этот парад стал своего рода отчетом Украины перед США и странами НАТО.

Украина 24 августа отмечает 26-ю годовщину независимости страны. В Киеве прошел военный парад, в котором приняли участие военные расчеты стран НАТО. За парадом наблюдали специально приехавшие в украинскую столицу министры обороны из разных стран мира, в том числе глава Пентагона Джеймс Мэттис.

По центральной улице Киева Крещатику вместе с украинскими военными впервые прошли военные расчеты стран-участниц НАТО, в частности США, Великобритании, Канады, Литвы, Польши, а также военные из Молдавии и Грузии, которая стремится вступить в альянс. Латвия, Румыния и Эстония были представлены знаменными группами.

Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что парад – это своего рода отчет Украины перед США и другими странами НАТО.

"Это своеобразный смотр, который устраивает украинской армии министр обороны США. Кстати, вместе с ним там присутствует господин (Курт) Волкер, специальный представитель США по Украине. Напомню, что нынешняя украинская власть делала ставку на выборах в США на победу Хиллари Клинтон, а на Дональда Трампа у них были всякие нападки. Сейчас Киев пытается завязать отношения с администрацией Трампа. Поэтому неслучайно на параде присутствует Джеймс Мэттис, а сенатор Джон Маккейн в очередной раз требует начать поставки на Украину летального оружия. Кроме того, этот парад – это продолжение тенденции о том, что Украина движется в НАТО. Поэтому на параде впервые участвуют подразделения стран альянса и Грузии, которая также стремится в НАТО, как и Украина. Парад проходил без участия военной техники, но рядом устроена выставка военной техники, и уже объявлено, что после парада эта техника отправляется в зону так называемой АТО", – сказал Юрий Светов.

Политолог напомнил также, что гимн украинской армии – это новая версия марша ОУН*.

"Оркестр на параде мощный – в нем заняты 500 человек, и впервые там прозвучал гимн украинской армии. Это гимн, под которым, как повторяют украинские СМИ, побеждала ОУН-УПА*. Как будут на это реагировать поляки? Дело в том, что они все время занимают двойственную позицию. С одной стороны, польские политики говорят, мол, Украина с Бандерой в ЕС не войдет, а с другой стороны – всячески поддерживают идею, чтобы Украина тесно сотрудничала с НАТО. Поэтому, думаю, польские военные стиснули зубы и сделали вид, что не услышали", – отметил политолог.

*Экстремистская организация, запрещенная в России

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