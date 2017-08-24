Политолог: планы Трампа ограничить выдачу виз – не только шантаж и угроза

США могут ограничить выдачу виз гражданам четырех стран, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров высказал мнение, что такое решение администрации президента Дональда Трампа может быть принято в расчете на внутреннюю аудиторию.

США могут ограничить выдачу виз гражданам тех стран, которые отказываются сотрудничать с американским министерством внутренней безопасности по вопросам депортации, сообщает Fox News.

Как передает телеканал, соответствующее предложение администрация президента США Дональда Трампа направила в госдепартамент.

По данным Fox News, ограничения коснутся четырех стран, но каких именно не уточняется. Известно лишь, что речь идет о государствах, которые отказываются принимать обратно своих граждан, выдворенных из США, либо затягивают эту процедуру.

"Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ведет переговоры с представителями этих стран. Мы хотим, чтобы они соблюдали правила", – проинформировали в госдепартаменте.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров выразил мнение, что этот шаг рассчитан на внутренний пиар действий президента Дональда Трампа.

"Ему сейчас необходимо показывать избирателям, что он выполняет свои обещания по борьбе с незаконной миграцией. Прошло уже достаточно времени для того, чтобы перемены или хотя бы вектор этих перемен как-то проявился. И этим заявлением – таким жестким – Трамп показывает, что не намерен отказываться от обещаний. Но что из этого выйдет? Действительно ли есть основания таким образом шантажировать другие государства? Какое отношение депортированные граждане имеют к взаимоотношению с другими государствами, насколько это взаимосвязано? Все это понять трудно. Ясно, что это некая угроза в адрес других государств и доказательство того, что США и дальше будут действовать методом кнута. С другой стороны, здесь расчет на то, что избиратель услышит позицию Трампа и еще немного подождет изменений внутри страны, где незаконная миграция является серьезным фактором, влияющим на внутриполитические процессы", – сказал Игорь Шатров.

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