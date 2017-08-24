Эксперт об авиасообщении с Египтом: риски пока остаются

Россия не возобновит авиасообщение с Египтом в 2017 году, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отметил, что вопрос безопасности по-прежнему остается определяющим.

Чартерное авиасообщение между Россией и египетскими курортами не будет возобновлено до конца 2017 года, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах и в авиационной отрасли.

"В 2017 году не будут возобновлены чартерные рейсы в Египет. Аэропорты в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе по очереди должны быть проинспектированы до 30 сентября. Сейчас все находится в процессе переговоров", — сообщил один из источников газеты в дипкругах России.

Он также добавил, что аэропорт в Каире готов к приему россиян, но все зависит от внутриполитической ситуации в стране. "Каир, по сути, уже готов к приему россиян в плане безопасности. Есть условная договоренность об открытии аэропорта в октябре. Однако все зависит от внутриполитической ситуации в Египте. Необходимо и принципиальное решение Москвы", — добавил источник.

По словам источника газеты в авиаотрасли, большая часть недочетов, замеченных в ходе проверок, была устранена. По их итогам подготовлен и направлен в правительство отчет Росавиации, на основании которого может быть принято окончательное решение.

"На первом этапе полеты будут открыты только в Каир. И это будут только регулярные рейсы. Ни о каком открытии чартерных рейсов в курортные зоны Египта пока речи не идет вообще", — рассказал он.

В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что российский турпоток за это время успешно переориентировался на другие направления.

"Полностью Египет было сложно заместить, но, тем не менее, в летний период это успешно сделало Средиземноморье, Турция, Юго-Восточная Азия, а в осенне-зимний период — такие направления, как Объединенные Арабские Эмираты. Это дороже, но поток туда увеличился в два раза. Туда же отчасти можно отнести Тунис, Израиль, Доминиканскую Республику. Основным преимуществом Египта была цена и достаточно комфортный отдых. Но если это направление не будет открыто, трагедии не случится, рынок уже работает по другим направлениям. Если откроется, то в достаточно короткие сроки туда будут поставлены борты. Потребитель быстро переориентируется. Как правило, это занимает около двух месяцев. Но нужно понимать, что риски остаются, и люди будут думать о безопасности", — отметил Юрий Барзыкин.

По его словам, именно вопрос безопасности следует в первую очередь учитывать при самостоятельном планировании отдыха.

"Кто пытается (добраться в Египет через другие страны – ред.) – это личное дело соотечественников. Они должны понимать, что у них возникают повышенные риски. Турбизнес этим не занимается", — сказал Юрий Барзыкин.



У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".



Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!