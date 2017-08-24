Американист: недовольство Трампа санкциями против РФ объяснимо

СМИ рассказали о недовольстве президента США Дональда Трампа санкциями против России. Американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik рассказал, чем, по его мнению, вызвано это недовольство.

Президент США Дональд Трамп недоволен законопроектом о новых санкциях в отношении России. Как пишет издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, об этом президент говорил в беседе с сенаторами-республиканцами.

По данным издания, Трамп предпринял попытку убедить председателя комитета сената по иностранным делам Боба Коркера, что принятые в отношении России меры были проявлением "не очень хорошей политики".

Представитель сенатора подтвердила, что такой разговор действительно был. По ее словам, политики провели "продуктивную беседу по поводу рассмотрения части законопроекта, касающегося санкций в отношении России".

Как сообщают источники, американский лидер заявил, что принятый законопроект является неконституционным и наносит ущерб его президентству.

В конце июля конгресс США принял законопроект о новых санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. 2 августа его подписал Дональд Трамп.

В документе прописан ряд ограничительных мер в отношении российской экономики, а также против европейских компаний, принимающих участие в российских нефтяных и газовых проектах — в частности, в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Документ ограничивает полномочия Трампа как главы государства в части отмены или смягчения санкций. Теперь, чтобы сделать это, главе Белого дома придется получить предварительное разрешение Конгресса.

На это в эфире радио Sputnik обратил внимание политолог, американист Михаил Синельников-Оришак.

"Главная проблема этого нашумевшего законопроекта в том, что конгрессмены посягнули на некоторые полномочия исполнительной власти. А если законодатели отнимают часть функций у исполнительной власти, то те сопротивляются до последнего. Именно это и произошло, когда сенаторы и конгрессмены лишили президента США права единолично вводить и снимать санкции. Вот почему был против (Дональд) Трамп, и вот чем он был недоволен. А не тем, что вводятся санкции против России. На это он плевать хотел. Он был против того, что у него забирают часть функций. То есть он высказывался не против самого закона, а против того, в каком виде он был принят", — считает Михаил Синельников-Оришак.



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