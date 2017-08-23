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Онищенко: Российский Красный Крест должен вернуть свои позиции

20:0223.08.2017
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий ОнищенкоПервый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В условиях роста роли НПО во всех сферах общественной жизни движение Красного Креста переживает не лучшие времена, но эту ситуацию можно изменить. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказал депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Международный Комитет Красного Креста – старейшая международная неправительственная организация. Однако сегодня при активном росте роли неправительственных организаций во всех сферах общественной жизни движение Красного Креста переживает не самые лучшие времена, скорее – деградацию. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

По его мнению, Российский Красный Крест (РКК) и Международный Комитет Красного Креста (МККК) могли бы стать важным инструментом участия общества в улучшении гуманитарной ситуации в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Однако МККК игнорирует гуманитарную катастрофу в Донбассе, считает Геннадий Онищенко.

"МККК игнорирует гуманитарную катастрофу в Донбассе и в приграничных областях Российской Федерации. Она вызвана массовым исходом беженцев, и часто это освещают однобоко. Остаются без внимания и живодерские меры, которые применяются со стороны националистических военных формирований на Украине. Закрываются глаза на то, что они обстреливают районы, где проживают мирные граждане. С такой ситуацией мириться нельзя. Такое положение дел стало возможным в результате ненадлежащей работы и Российского Красного Креста (РКК). Исправить ситуацию можно лишь вернув РКК утерянные функции на международной арене", – сказал Геннадий Онищенко.

По его словам, для этого нужно разработать концепцию реформирования Российского Красного Креста и его возвращения на ранее существовавшие позиции.  

"Что касается Российского Красного Креста… нужен новый закон, в котором должно быть прописано следующее: международное гуманитарное право, медико-профилактические мероприятия, оказание гуманитарной помощи. Необходимо также закрепить законодательно эмблему Красного Креста, порядок ее использования. Это очень важно с точки зрения уже устоявшихся представлений в международном праве. Нужно принять ряд мер по фильтрованию зарубежных грантов, проходящих через РКК, которые явно влияют на формирование предпосылок к "цветным революциям"", – считает Геннадий Онищенко. 

По его мнению, решив эти вопросы, Российский Красный Крест вернет свои былые заслуженные позиции и будет служить в наше не очень простое время реализации гуманитарного права на территории страны, выполняя ту эксклюзивную функцию, которая принадлежит старейшей неправительственной организации.  

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!


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