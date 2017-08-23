Эксперт: слова Порошенко о переоснащении армии – "легенда прикрытия"

Президент Украины Петр Порошенко заявил о начале программы технического переоснащения армии. Военный эксперт Александр Жилин в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что это уже восьмое по счету подобное заявление Порошенко.

Украинский президент Петр Порошенко во время открытия выставки вооружения и военной техники в Киеве заявил о начале программы технического переоснащения армии. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"Мы начинаем программу оружейно-технического осовременивания армии, должны выводить наше вооружение на уровень 21 века. Перед учеными, конструкторами, руководителями оборонных предприятий встает важная задача по разработке и налаживанию производства нового ракетного вооружения, комплексов крылатых ракет, современных образцов артиллерийских систем, современных образцов высокоточных боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов ударного типа, комплексов радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных радаров, средств космической разведки. Уже освоено серийное производство новейших танков "Оплот"", – сказал украинский лидер.

По его словам, на закупку и модернизацию "новейших образцов вооружения и военной техники" сейчас пойдет 1,6 млрд гривен (чуть более 60 млн долларов).

Порошенко также сообщил, что часть представленных на выставке образцов военной техники уже на следующей неделе отправится на линию соприкосновения в Донбасс.

Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik отметил, что это не первое подобное заявление Петра Порошенко.

"Хочу обратить внимание, что с момента, как Петр Алексеевич Порошенко стал президентом, он это говорит уже в восьмой раз и одними и теми же словами: мол, вот теперь наша армия будет армией 21 века. У меня тогда вопрос – а что помешало в семи предыдущих случаях выполнить обещанное? А я скажу что: каждый раз, когда в бюджете предусматривались хоть какие-то денежки на оборону, все заканчивалось "распилом" этих денег", – сказал Александр Жилин.

По его мнению, выделяемые средства едва ли смогут увеличить потенциал украинской армии.

"Объявлена сумма – 60 млн долларов. А это ведь три самолета, даже не звено, потому что звено – это четыре самолета. Если три самолета радикально изменят боевой потенциал украинской армии, то, значит, потенциал сегодня вообще на нуле? Но, в принципе, все зависит от системы координат, ведь все заканчивается как обычно. И подобные слова мы будем слышать и дальше, они ни о чем не говорят, это просто легенда прикрытия воровства", – считает военный эксперт.

И на помощь со стороны США Киеву также вряд ли стоит рассчитывать, полагает Александр Жилин.

"Что касается состояния техники, можно было бы из того, что там оставалось из советской бронетехники, что-то сделать более или менее вменяемое, но Украина занимает одно из ведущих мест на "черном" рынке вооружений, поэтому все на продажу. В том же Прикарпатском округе было столько оружия, что можно было вооружить несколько стран, но они все распродали. Поэтому говорить о том, что армия Украины представляет какую-то угрозу – это просто смешно. Что касается помощи со стороны США, то на Украине есть американские инструкторы, которые, как это называется на сленге Пентагона, "адаптируют баранов к американским пастухам". Вот они их и адаптируют. А что касается американского оружия, то, насколько я понимаю, украинцы получат что-нибудь из старья. Но не более того", – заключил военный эксперт.

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