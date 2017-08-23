Голуб: "модернизация" военной техники приводит на Украине к трагедиям

БТР-80 во время военных учений на Яворовском полигоне во Львовской области

БТР-80 во время военных учений на Яворовском полигоне во Львовской области

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вооружение ВСУ будет выведено на уровень ХХI века. Украинский политик Александр Голуб в эфире радио Sputnik высказал мнение, что единственный шанс на модернизацию ВСУ – это приобретение старых западных вооружений.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране стартует программа технического переоснащения армии. Он сделал это заявление на открытии выставки вооружения и военной техники в Киеве, сообщил телеканал "112 Украина", который вел трансляцию выступления.

"Мы начинаем программу оружейно-технического осовременивания армии, должны выводить наше вооружение на уровень ХХI века", – сказал украинский президент.

Порошенко также сообщил, что часть представленных на выставке образцов военной техники на следующей неделе отправится на линию соприкосновения в Донбассе.

"В частности, это танки, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры, зенитно-ракетные комплексы. Остальные машины будут зачислены в резерв или использоваться в военно-учебных заведениях, некоторые завершат проведение испытаний", – добавил он.

Как сообщает "112 Украина", выставка вооружения и военной техники проходит в Киеве с 22 по 27 августа.

Депутат Верховной рады III-VII созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб в эфире радио Sputnik выразил сомнение, что у Украины на сегодняшний день есть возможность для серьезного технического переоснащения армии.

"Я думаю, что нужно различать воинственную алармисткую риторику, которой пользуется господин Порошенко, и реальные возможности Украины. Если говорить о достаточно серьезном современном перевооружении украинской армии, то ни бюджетных средств, ни производственных мощностей, ни специалистов на сегодняшний день в Украине нет. Все, что мы видели до сих пор и все, что объявлялось "обновленным вооружением", было лишь попыткой подрихтовать, подкрасить и как-то внешне улучшить старую советскую технику военную, которая еще осталась на складах. К слову говоря, это уже приводило к достаточно серьезным последствиям. Мы знаем, что когда один из якобы новых минометов – а на самом деле старый "усовершенствованный" советский – поступает в войска, то с ним происходят трагические случаи: военнослужащие гибнут непосредственно при его использовании", – сказал Александр Голуб.

По его мнению, единственной возможностью оружейно-технического обновления украинской армии является приобретение зарубежной техники и вооружения.

"Что касается возможной смены техники, то единственное, о чем на сегодняшний день, наверное, с уверенностью можно говорить – это о том, что США могут поставить свое вооружение то ли через определенные целевые кредиты, то ли в обмен на какие-либо преференции. Но вряд ли Украине стоит надеяться при этом на современное вооружение и на технику последних лет. Скорее всего, это будет некая утилизация старой западной техники, а местом утилизации будет Украина", – полагает Александр Голуб.

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