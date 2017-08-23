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Депутат ГД: изменение правил въезда россиян на Украину – "обходной маневр"

18:1323.08.2017
(обновлено: 18:15 23.08.2017)
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© РИА Новости / Владислав СергиенкоЗнак на границе России и УкраиныЗнак на границе России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Украина может ужесточить правила въезда в страну для российских граждан, пишут СМИ. Депутат Госдумы Леонид Калашников в эфире радио Sputnik выразил мнение, что вводить визовый режим с РФ в Киеве опасаются и ищут более "дешевые" способы "ущемить" россиян.

Украина намерена ужесточить правила въезда для россиян, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правительстве и парламенте страны.

По информации издания, визовый режим вводиться не будет, но появятся другие ограничения. Пересечь границу можно будет только по биометрическому паспорту, также потребуется заранее заполнить электронную анкету на сайте МИД Украины.

Пункт пропуска Джанкой на границе России и Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Политолог: в Киеве поняли, что визы с РФ закончатся катастрофой для Украины
В анкете необходимо будет на украинском либо на английском языке указать личные данные, в том числе профессию и место работы, а также цель поездки и населенные пункты, которые планируется посетить.

"В перспективе уведомлять о своем приезде надо будет за месяц – за исключением таких экстренных случаев, как, например, болезнь или смерть родственника", – сообщил источник издания.

Отмечается, что решение о нововведениях будет принято правительством Украины в ближайшее время, возможно, до 1 сентября.

Ранее в июне МИД Украины заявлял о готовности введения визового режима с Россией. В Верховной раде, однако, возразили, что такое решение принесет больше проблем, чем выгоды для Украины. Как сообщала представитель президента в парламенте Ирина Луценко, для создания консульств и установления пограничного контроля потребуется не менее 1,5 – 2 млрд гривен (57,5 – 75 млн долларов).

Российские власти неоднократно подчеркивали, что примут меры, если Киев введет визовый режим. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что ответ Москвы будет зеркальным.

Председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает возможное ужесточение въезда на Украину для россиян неким "обходным маневром".

"Украинцы сначала хотели ввести визовый режим, но поняли, что наткнутся на меры такого же характера со стороны России, что повлияет на людей, которые работают в РФ. И решили предпринять такой обходной маневр с биометрическими паспортами, которые они у себя вводят, объясняя это тем, что их заставляют в Евросоюзе. Видимо, для них так гораздо дешевле, в то же время вроде как и россиян ущемить можно, потому что не у каждого россиянина есть биометрический паспорт. Когда они (украинские власти) хотят обидеть российских чиновников, то они должны понимать, что тем самым они ущемляют людей, которые живут веками рядом. Это все бьет по рядовому человеку", – сказал Леонид Калашников в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Киев пытается любыми способами разорвать связи между гражданами Украины и России.

"Нынешние власти Украины стараются сделать так, чтобы было как можно меньше контактов с Россией, в том числе и на физическом уровне. К этому двигались, прекратив сначала связи в промышленности, в сельском хозяйстве, теперь добрались и до людей, чтобы не видели, не знали, не чувствовали, не говорили, и не общались. А все остальное доделает пропаганда", – считает депутат.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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