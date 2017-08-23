США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Аналитик: в американском докладе об офшорах россиян "много Голливуда"

15:3823.08.2017
(обновлено: 15:39 23.08.2017)
0300
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкМонеты РоссииМонеты России
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
В США подготовили доклад о том, сколько неучтенных активов граждане России держат в офшорах. Аналитик Владимир Рожанковский в эфире радио Sputnik выразил большие сомнения в достоверности представленных данных.

Граждане России держат в офшорах неучтенные средства, эквивалентные 75% национального дохода – примерно столько же, сколько зарегистрировано активов внутри страны, считают авторы доклада американской некоммерческой организации Национальное бюро экономических исследований.

"Согласно нашим базовым оценкам, сосредоточенное в офшорах богатство составило на 2015 год 75% национального дохода", – говорится в докладе. По данным Росстата, валовой национальный доход в 2015 году превысил 81 трлн рублей.

Денежные купюры России и США
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Эксперт: для РФ сокращение зависимости от доллара — это вопрос безопасности
Таким образом, сумма офшорных капиталов втрое превосходит официально заявленные валютные резервы.

В целом по методике авторов доклада выходит, что россияне держат примерно поровну активов внутри страны и в офшорах. При этом авторы доклада отмечают, что границы между разными формами неучтенных или недоучтенных активов размыты из-за отсутствия прозрачности в международных финансах.

"Но мы знаем наверняка, что масштабы накопленного профицита российской торговли и общее неучтенное богатство в 1990-2015 годах исключительно высоки – по крайней мере, 200% национального дохода России. Труднее установить, кто владеет этим неучтенным богатством и в какой форме", – говорится в докладе.

"Парадокс в том, что иностранные активы, накопленные Россией, удивительно низки: около 25% национального дохода к 2015 году", – пишут американские исследователи и делают вывод, что недостающие активы сосредоточены в офшорах.

Ведущий аналитик управляющей компании "Горизонт" Владимир Рожанковский поделился с радио Sputnik своими сомнениями по поводу объективности данных американских специалистов. 

"Цифры они озвучивают большие, и у меня есть большие сомнения по поводу этого доклада. Я сомневаюсь, что сейчас у российского бизнеса, учитывая его традиционно большую степень взаимодействия с государством, могут в принципе на офшорах находиться столь большие суммы. Конечно, я не могу оспорить эти данные, но здесь надо смотреть на конкретные банки, надо иметь каким-то образом доступ к этим счетам, понимать, что счет принадлежит через какую-то цепочку бенефициаров российскому физическому или юридическому лицу", – сказал Владимир Рожанковский.

По его мнению, подобные доклады – это лишь еще одно средство "демонизации России".

"Я вообще не представляю себе, как американские эксперты могли провести такой анализ. Кто вообще им эту информацию предоставил? Особенно при условии, что банковская тайна все-таки еще не совсем "умерла". Или каким образом они прикидывали этот объем… Я думаю, что у них нет таких инструментов, это их некое субъективное чувство того, что это может быть так. Поскольку Америка демонизирует Россию, эта пластинка уже давно играет. И я думаю, что в этом отчете, в этой истории очень много Голливуда", – сказал аналитик.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена