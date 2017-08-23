Аналитик: в американском докладе об офшорах россиян "много Голливуда"

В США подготовили доклад о том, сколько неучтенных активов граждане России держат в офшорах. Аналитик Владимир Рожанковский в эфире радио Sputnik выразил большие сомнения в достоверности представленных данных.

Граждане России держат в офшорах неучтенные средства, эквивалентные 75% национального дохода – примерно столько же, сколько зарегистрировано активов внутри страны, считают авторы доклада американской некоммерческой организации Национальное бюро экономических исследований.

"Согласно нашим базовым оценкам, сосредоточенное в офшорах богатство составило на 2015 год 75% национального дохода", – говорится в докладе. По данным Росстата, валовой национальный доход в 2015 году превысил 81 трлн рублей.

Таким образом, сумма офшорных капиталов втрое превосходит официально заявленные валютные резервы.

В целом по методике авторов доклада выходит, что россияне держат примерно поровну активов внутри страны и в офшорах. При этом авторы доклада отмечают, что границы между разными формами неучтенных или недоучтенных активов размыты из-за отсутствия прозрачности в международных финансах.

"Но мы знаем наверняка, что масштабы накопленного профицита российской торговли и общее неучтенное богатство в 1990-2015 годах исключительно высоки – по крайней мере, 200% национального дохода России. Труднее установить, кто владеет этим неучтенным богатством и в какой форме", – говорится в докладе.

"Парадокс в том, что иностранные активы, накопленные Россией, удивительно низки: около 25% национального дохода к 2015 году", – пишут американские исследователи и делают вывод, что недостающие активы сосредоточены в офшорах.

Ведущий аналитик управляющей компании "Горизонт" Владимир Рожанковский поделился с радио Sputnik своими сомнениями по поводу объективности данных американских специалистов.

"Цифры они озвучивают большие, и у меня есть большие сомнения по поводу этого доклада. Я сомневаюсь, что сейчас у российского бизнеса, учитывая его традиционно большую степень взаимодействия с государством, могут в принципе на офшорах находиться столь большие суммы. Конечно, я не могу оспорить эти данные, но здесь надо смотреть на конкретные банки, надо иметь каким-то образом доступ к этим счетам, понимать, что счет принадлежит через какую-то цепочку бенефициаров российскому физическому или юридическому лицу", – сказал Владимир Рожанковский.

По его мнению, подобные доклады – это лишь еще одно средство "демонизации России".

"Я вообще не представляю себе, как американские эксперты могли провести такой анализ. Кто вообще им эту информацию предоставил? Особенно при условии, что банковская тайна все-таки еще не совсем "умерла". Или каким образом они прикидывали этот объем… Я думаю, что у них нет таких инструментов, это их некое субъективное чувство того, что это может быть так. Поскольку Америка демонизирует Россию, эта пластинка уже давно играет. И я думаю, что в этом отчете, в этой истории очень много Голливуда", – сказал аналитик.

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