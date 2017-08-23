Эксперт: новые санкции США против РФ не будут иметь "оглушающего эффекта"

Россия начала прорабатывать ответ на расширение санкций США, заявили в МИД РФ. Эксперт Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что для США само по себе сотрудничество РФ и КНДР уже является "нарушением".

Россия начала прорабатывать ответ на расширение санкций США, говорится в заявлении замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, размещенном на сайте ведомства.

Рябков отметил, что Вашингтон "наступил на те же грабли", когда 22 августа принял решение расширить антироссийские санкционные списки "по северокорейскому сюжету". "Заданный еще администрацией Барака Обамы "тренд" на последовательный развал двусторонних отношений продолжен", – считает он.

По мнению дипломата, на таком фоне рассуждения Вашингтона о желании улучшить отношения с Москвой звучат неубедительно. По словам Рябкова, в Москве не теряют надежды на то, что "голос разума рано или поздно возобладает", и в США осознают бесперспективность и пагубность раскручивания санкционной спирали.

"Тем временем приступаем к проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер", – сообщается в заявлении Рябкова.

Минфин США 22 августа опубликовал расширенные санкционные списки по КНДР. В них вошли четверо россиян: гендиректор компании "Гефест-М" Рубен Киракосян, Андрей Сербин, Михаил Писклин, а также исполнительный директор зарегистрированной в Сингапуре компании Velmur Management Ирина Хьюиш. Также попала под ограничения российская компания "Гефест-М". Помимо этого под санкции попали несколько фирм из Китая, Намибии и Сингапура.

В эфире радио Sputnik первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев отметил, что во включении российских граждан в американский санкционный список по КНДР нет ничего удивительного.

"Я не думаю, что эти санкции, как, впрочем, и все остальные будут иметь какой-то "оглушающий эффект" и приведут к непоправимым последствиям. А в том, что санкции вводятся в отношении российских граждан и российских компаний, ничего удивительного нет. Это вполне закономерно: если вспомнить, этот закон (закон США о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР – ред.) касался трех стран, но наибольшая часть (положений закона) относилась именно к России, и гораздо меньшая часть относилась к Северной Корее и к Ирану. Ну а уж российско-северокорейское сотрудничество – это уже, с точки зрения американцев, самое вопиющее "нарушение" и повод "наказать" и тех и других", – считает Игорь Ковалев.

По его словам, включение в санкционный список США китайских фирм также вполне объяснимо.

"То, что китайские компании попали в этот список – это тоже неудивительно: Северная Корея входит в сферу геополитических интересов и влияния Китая, и без КНР северокорейскую проблему никак не решить. Поэтому это можно рассматривать как лишний "укол" в сторону Китая, который, с одной стороны, ведет очень активную торговлю и взаимодействие с США, а с другой – рассматривается как один из противостоящих Соединенным Штатам центров силы", – полагает Игорь Ковалев.

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