Политолог: США в вопросе виз для россиян пошли на бюрократическую хитрость

Посольство США предложило россиянам получать визы в других странах. Политолог Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik высказал мнение, что цели американцев "шиты белыми нитками".

Россияне могут обратиться для получения американской визы в любую другую страну, где сроки рассмотрения заявки меньше, чем в Москве, рассказали РИА Новости в посольстве США.

"Служащий консульства выносит решение по визам в индивидуальном порядке, следуя американскому законодательству. Закон США не запрещает российским гражданам подавать документы на визу в другой стране", – пояснили в дипмиссии.

Согласно обновленным данным, подающим в Москве на так называемую Visitor Visa (виза категории B1 – бизнес, категории B2 – туризм) предстоит ожидание в 85 календарных дней. Для тех, кто оформляет студенческую визу, срок ожидания собеседования составит 36 дней. Заявителям на другие виды неиммигрантских виз придется ждать в среднем 53 дня.

Период ожидания собеседования на Visitor Visa в посольстве США в Киеве составляет четыре дня, в Тбилиси – восемь, Пекине – четыре, Астане – 23, Ташкенте – 43, Каире – 23.

США с 23 августа приостановили процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в РФ на 755 человек – до 455 сотрудников. Таким образом, РФ приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.

Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik высказал мнение, что позиция американского посольства – бюрократическая игра.

"Это понятная бюрократическая хитрость и попытка спровоцировать недовольство среди россиян, которые ездят в США. Но в МИД уже объяснили, что если исходить из соотношения количества консульских работников и количества выданных виз, то посольство США проигрывает в три-четыре раза посольствам практически всех западных стран. Поэтому не может речь идти о том, что эффективность бюрократической консульской машины снизилась из-за сокращений численности посольства. Наверное, изначально работа там была организована неэффективно. Попытки списать эту неорганизованность на уравнивание количества дипломатов и политизировать вопрос – это бюрократическая игра, не более того. И вряд ли она возымеет эффект – все шито белыми нитками", – сказал Кирилл Коктыш.

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