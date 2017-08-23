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Политолог: учения "Запад-2017" – прикрытие для нападения на Украину? Смешно

12:3123.08.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВоеннослужащие МО России проводят спецоперацию во время активной фазы российско-белорусских учений тактических групп ВДВВоеннослужащие МО России проводят спецоперацию во время активной фазы российско-белорусских учений тактических групп ВДВ
© РИА Новости / Максим Блинов
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Минск пригласил наблюдателей из семи стран и ряда международных организаций на российско-белорусские учения "Запад-2017". Военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что на Западе пытаются политизировать эти учения.

Наблюдатели из семи стран, а также ряда международных организаций приглашены на совместные белорусско-российские учения "Запад-2017", которые пройдут в сентябре, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

"Опираясь на практику добрососедства и взаимности, в рамках Венского документа 2011 года ОБСЕ "О мерах укрепления доверия и безопасности", а также двусторонних договоренностей о дополнительных мерах укрепления доверия и безопасности, на мероприятие приглашены наблюдатели от семи стран: Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции, Норвегии", – говорится в сообщении.

Генерал-лейтенант Степан Полторак
© РИА Новости / Григорий Василенко
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В пресс-службе также отметили, что для наблюдения приглашены представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованного при министерстве обороны Белоруссии, а также представители международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ, СНГ, МККК.

В сообщении подчеркивается, что наблюдение за учениями "Запад-2017" организуется "в строгом соответствии с национальным законодательством и международными договорами".

Кроме того, по информации пресс-службы, проведение учений будут освещать представители средств массовой информации из десятков стран.

Учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, в них будут задействованы около 13 тысяч военных.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik отметил, что на Западе нагнетают истерию вокруг российско-белорусских учений.  

"На Западе идут попытки превратить эти учения в "пугало" для Украины, Прибалтики и, например, Польши. Многие пытаются сейчас политизировать этот вопрос. Говорят, что это не учения, а только прикрытие для нападения на эти страны. Тот же (министр обороны Украины Степан) Полторак всем объявил, что на Украине ждут "вторжения России" во время этих учений. Я человек с юмором, так и хочется сказать: ребята, давайте отвечать за свои слова, давайте пари "забьем" – если мы на вас не нападем, заплатите нам миллиард долларов, а если нападем, то мы вам заплатим. Должны же они когда-то за свое "лязганье" языком начать отвечать. При этом то, что страны НАТО уже чуть ли не каждый день проводят учения у наших границ, это, как они считают, ничего, все нормально, они же для обороны их проводят, а мы всегда хотим на кого-то напасть, других вариантов у нас нет", – сказал Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что главная цель учений "Запад-2017" – отработка тактики борьбы с террористами, а никак не попытка напасть на страны НАТО или Украину.

"Никакого четкого направления этих учений против натовцев не просматривается. Там будут корреспонденты, различного рода атташе по вопросам обороны, все это будут наблюдать. Если они смогут доказать, что эти учения антинатовские – пожалуйста. Только пусть четко докажут это на фактах. На этих учениях будет отрабатываться именно противодействие тактике террористов", – отметил военный политолог. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!


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