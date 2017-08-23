Эксперт: обвинения РФ в поставке оружия талибам* – "негодное средство"

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон вновь обвинил Россию в поставках оружия талибам*. Эксперт Евгений Кожокин в эфире радио Sputnik обратил внимание на бездоказательность обвинений американской стороны, выразив мнение, что это понимает и сам Тиллерсон.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон вновь бездоказательно обвинил Россию в поставках вооружения членам группировки "Талибан"* в нарушение международных норм.

"Россия действительно осуществляет поставки вооружения талибам*, что, очевидно, является нарушением международных норм и норм СБ ООН. Мы, конечно, возражаем против этого и призываем Россию обратить на это внимание", – сказал глава Госдепартамента на брифинге, не приведя никаких подтверждений своих слов.

"Если кто-то хочет поставлять оружие, это должно делаться через правительство Афганистана", – сказал Тиллерсон в ответ на просьбу прояснить позицию США по этому вопросу.

Ранее МИД РФ назвал беспочвенными обвинения в том, что Россия поставляет оружие движению "Талибан"*. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что ни афганские власти, ни командование контингентов США и НАТО в Афганистане не представили свидетельств, которые подтверждали бы эти домыслы. Как отмечалось в заявлении МИД, Россия контактирует с талибами* исключительно в целях обеспечения безопасности российских граждан в Афганистане и побуждения этой группировки присоединиться к процессу национального примирения.

Профессор МГИМО Евгений Кожокин в эфире радио Sputnik назвал ситуацию для США в Афганистане "абсолютно драматической".

"Политическое, экономическое и гуманитарное присутствие России в Афганистане минимально. Хотя и политики, и обычные люди хотели бы, чтобы русских там было больше. И это удивило меня, когда довелось бывать в Афганистане уже во время присутствия там американцев, после 2001 года. Я общался с людьми из парламента Афганистана, и они говорили, что американцам здесь делать нечего, они должны уйти. Их присутствия там не приемлют. Ситуация для США в Афганистане абсолютно драматическая – они не могут уйти, и они не могут остаться. Уйти – значит, признать свое поражение. Остаться – они понимают, что будут тратиться деньги, будут гибнуть американцы, но перспектив закрепиться в Афганистане у них нет – отторжение афганского населения невероятное", – сказал Евгений Кожокин.

В понедельник Дональд Трамп огласил новую американскую стратегию действий в Афганистане. Лидер США отказался говорить о военных аспектах стратегии, но дал понять, что быстрого вывода войск из Афганистана не будет.

По мнению Евгения Кожокина, за этим стоит сложная внутриполитическая ситуация в самих США.

"В этих условиях Трамп, чтобы получить поддержку военных, которые не хотят испытать горечь поражения, резко поменял свою политику и заявил, что они останутся бессрочно. И Тиллерсон решил поддержать президента, к сожалению, негодными средствами. Думаю, он отлично понимает, что никаких поставок талибам* нет, это противоречит длительной и однозначной политике России в отношении талибов*. То, что в Афганистане огромное количество старого советского оружия – ни для кого не секрет. Но это не российские поставки, а старое оружие, которое чинят и переделывают, потому что афганцы его знают, и его осталось еще много. Тиллерсон понимает, что у него нет доказательств. Но ситуация настолько сложная, что ему приходится использовать такие некорректные методы", – сказал Евгений Кожокин.

*Террористическая организация, запрещенная в России.