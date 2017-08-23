Мнение: идея Порошенко о миротворцах в Донбассе – "словесная пыль в глаза"

Президент Украины Петр Порошенко намерен представить в ООН идею введения миротворцев в Донбасс. Политический обозреватель Владимир Скачко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что подобная мера не станет эффективной.

Президент Украины Петр Порошенко собирается представить на Генассамблее ООН в сентябре идею введения миротворцев в Донбасс. Об этом он заявил в ходе выступления в Северодонецке Луганской области.

По словам украинского президента, он уже поднимал этот вопрос в телефонном разговоре в "нормандском формате" в конце июля.

Ранее с предложением ввести в Донбасс миротворческую миссию ООН выступал замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев. По его словам, Киев считает правильным вернуться к этой идее в связи с обострением ситуации в регионе. В ООН в свою очередь заявили, что организация не планирует такую миссию, а принимать какие-либо решения можно лишь при согласии всех сторон.

Политический обозреватель Владимир Скачко в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Петра Порошенко.

"Это стремление оттянуть решение по выполнению Минских соглашений – и ничего другого. Единственный документ, который признан ООН как дорожная карта по урегулированию конфликта в Донбассе – это Минские соглашения, и там нет ни слова о какой-то миротворческой миссии. И об этом Киеву было сказано всеми сторонами, которые так или иначе задействованы в решении этой проблемы: и в ОБСЕ, и в Германии, и во Франции, и в России, и даже оппозиционерами и вменяемыми людьми в самом Киеве. В ООН уже сказано, что для этого нужно согласие всех подписантов и гарантов Минских соглашений, поскольку многослойные интересы там пересекаются. А для Порошенко — это попытка пустить словесную пыль в глаза, прослыть миротворцем и не выполнять "Минск-2". По общему мнению, выполнение мирных соглашений – это конец киевского режима, и начало переустройства Украины. Никто этого там не хочет", — сказал Владимир Скачко.

По его мнению, введение миротворцев без согласия всех сторон приведет к эскалации конфликта.

"Насильственное введение людей с оружием в зону гражданской войны – это эскалация конфликта. В Корее насильственное введение миротворцев в 1950 году кончилось трехлетней войной. И это может быть где угодно", — отметил Владимир Скачко.





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