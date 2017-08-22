Юрист: уровень польских политиков ужасает

Депутаты польского сейма от правящей партии "Право и справедливость" предложили потребовать "военные репарации" с РФ, сообщают СМИ. Это предложение в эфире радио Sputnik прокомментировал юрист Михаил Йоффе.

Депутаты сейма Польши от правящей партии "Право и справедливость" выдвинули идею потребовать "военные репарации" с России, пишет польское издание dziennik.pl.

По данным издания, депутат Станислав Пента заявил, что Россия должна заплатить "триллионы злотых за преступления СССР". По его мнению, "должна быть высчитана точная сумма репараций", нужно "оценить потери и возможные претензии". Его однопартиец Малгожата Гощевская, в свою очередь, считает, что "россияне разворовали промышленность, произведения искусства". И теперь, по ее мнению, Варшава должна получить от Москвы "военные репарации".

Вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе в эфире радио Sputnik высказал мнение, что идея польских депутатов носит чисто популистский характер.

"Поражает, конечно, если выражаться вежливо, правовой нигилизм польских политиков. Вину того или иного государства определяют не национальные органы (другого государства), а только международный компетентный суд. В качестве примера такого суда можно назвать Нюрнбергский трибунал. То есть, это должен быть международный компетентный суд, который наделен полномочиями для осуждения предполагаемых военных преступлений или преступлений против человечества. Позиция же польских политиков не имеет никаких правовых перспектив, а главное – правовой основы. То есть, их выступления носят чисто популистский характер", – уверен Михаил Йоффе.

По его словам, идея польских депутатов укладывается в нынешнюю политическую линию Варшавы – очернить подвиг Советской армии, освободившей Польшу от нацистской оккупации. Поэтому, полагает Михаил Йоффе, авторов идеи и не смущает отсутствие законных оснований.

"Законных оснований нет, значит нужно их придумать. Это чисто политическая акция, не соответствующая ни одной норме международного права. Уровень этих польских политиков, не обладающих юридическими знаниями, просто ужасает", – сказал юрист.

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