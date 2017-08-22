Мнение: слова Порошенко о визах США для россиян – "деревенская радость"

Украинский лидер Петр Порошенко поставил в одну линию "безвиз" своей страны с ЕС и сложности с визами США для россиян, заявив, что Украина прошла "точку невозврата" в СССР. Политический аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

Президент Украины Петр Порошенко во время открытия моста в Харьковской области заявил, что страна прошла "точку невозврата". Выступление транслировал телеканал "112 Украина".

"Россиянам закрывают американские визы, а нам открывают безвизовый въезд в Европейский союз. И это уже тот Рубикон, точка невозврата, которая говорит, что мы никогда больше не вернемся в СССР и в Российскую империю", – сказал украинский лидер.

Позднее Порошенко в своем Twitter также написал, что Украина прошла "точку невозврата".

"Россиянам закрывают американские визы, а украинцам открывается возможность безвизовых поездок в ЕС. Мы прошли точку невозврата", – написал он.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок считает, что "радость" Порошенко вряд ли здесь уместна.

"В данном случае речь идет о такой деревенской радости по поводу того, что у соседа умерла корова. Правда, у соседа корова не умирала, но Порошенко все равно делает вид, что она умерла. Ведь дело в том, что безвизовый режим с ЕС не дал украинцам того, чего они ожидали – работу в Евросоюзе. И если они где-то и работают за границей, то эта "заграница" находится в России", – сказал Станислав Бышок в эфире радио Sputnik.

По его мнению, заявление Петра Порошенко, по сути, является попыткой вмешаться во взаимоотношения России и США.

"Что касается этой истории: украинское руководство достаточно внимательно следит за тем, что происходит в России, и любые сложности в отношениях России и Запада, США, пытается приписать себе. То есть, условно говоря, те истории, которые на самом деле с Украиной никак не связаны, Порошенко как президент, который хочет пойти на второй срок, конечно, приписывает себе. Даже такие события, как сложности по визовой линии между Россией и США. Усложнение выдачи виз российским гражданам – это, конечно, неприятный момент, но не смертельный. И на месте президента третьей страны, наверное, не стоило посвящать этому свое заявление", – считает аналитик.

Ранее посольство США в РФ сообщило, что с 23 августа приостановит на неопределенный срок процедуру выдачи неиммиграционных виз США по всей России. Первого сентября эта процедура возобновится, но только в Москве. Эти меры в посольстве объяснили сокращением численности сотрудников. Ограничения будут действовать, пока число американских дипломатов в РФ не увеличат, заявили в дипмиссии.

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