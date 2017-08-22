Военный политолог: США пишут детективную "сагу" о химатаках в Сирии

Постпред США при ООН Никки Хейли в четвертую годовщину атаки в пригороде Дамаска Восточной Гуте призвала наказать виновных. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik отметил, что эта тема даже в отсутствии доказательств не сходит с повестки дня американцев.

Постпред США при ООН Никки Хейли в четвертую годовщину масштабной газовой атаки в пригороде Дамаска Восточной Гуте призвала привлечь к ответственности причастных к использованию отравляющих веществ в Сирии.

"Через предыдущие действия и предупреждения (президенту Сирии Башару) Асаду, США разъяснили, с какой серьезностью относятся к использованию химического оружия. Мы не потерпим использование химического оружия, а причастные к его применению должны быть привлечены к ответственности", – говорится в заявлении Хейли.

После крупнейшей газовой атаки в августе 2013 года в Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химоружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в арабскую республику. Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны.

Отметив усилия международного сообщества по ликвидации программы химического оружия в Сирии, Хейли заявила, что Башар Асад "продолжает применять химическое оружие в атаках на свой собственный народ". В этой связи она упомянула инцидент в городе Хан Шейхун 4 апреля текущего года, когда, по ее утверждению, "сирийский самолет сбросил газ зарин".

"Международное сообщество должно вместе работать, чтобы обеспечить, что использование химического оружия не продолжается, и что жертвы химических атак не забыты", – заявила американский постпред.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что эта тема – даже в отсутствии доказательств – неслучайно не сходит с повестки дня американцев.

"Соединенные Штаты, да и весь Запад пишут некую сагу детективного характера под названием "Асад и химическое оружие". Это очень выгодная тема для того, чтобы постоянно обращать мировую общественность к мысли: мол, Асад – это очень плохой режим. Сегодня мы видим успехи сирийских правительственных войск, к тому же дата – четыре года с момента применения химического оружия, причем применения явно оппозицией. Эти два момента для США – "новая страница" для бездоказательного обращения мировой общественности все к той же мысли: Асад – это "страшный режим", который якобы применяет химическое оружие против своего народа. Но все надумано, доказательств нет. Придумали даже термин "дистанционное расследование". Вот так сегодня обманывают обывателя и взвинчивают сами себя", – сказал Андрей Кошкин.

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