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Эксперт: в ситуации с группой Scooter украинские власти сами себе навредили

17:0122.08.2017
(обновлено: 17:02 22.08.2017)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкКонцерт группы Scooter на музыкальном фестивале #ZBFest в БалаклавеКонцерт группы Scooter на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Украина попросит Германию помочь в расследовании дела против группы Scooter, посетившей Крым. В эфире радио Sputnik эксперт Александр Камкин отметил, что Киев хочет сыграть на лояльности немцев к чужому законодательству, но это вряд ли получится.

Украина попросит Германию оказать международно-правовую помощь в расследовании дела против посетившей Крым группы Scooter, сообщил глава прокуратуры Автономной республики Крым Гюндуз Мамедов (структуры, сохранившейся в Генпрокуратуре Украины после воссоединения Крыма с РФ).

Выступление группы Scooter в Крыму
© РИА Новости / Максим Грознов
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"В данный момент мы проводим все необходимые следственные действия по делу. Через механизм правовой помощи мы намерены направить нашим коллегам в Германию (запрос) для начала подтверждения, действительно ли они пересекали эту границу, пока нам об этом известно из СМИ", – сказал Мамедов на пресс-конференции. Он не исключил, что в дальнейшем украинская сторона может передать дело в Германию для расследования его местными правоохранителями.

Группа Scooter 4 августа выступила в Крыму перед многотысячной аудиторией фестиваля #ZBFest в Балаклаве. Музыканты представили на сцене фестиваля эффектное мультимедийное шоу, исполнили свои хиты и пообещали крымчанам "увидеться в следующий раз". Украинская прокуратура возбудила уголовное дело против музыкантов за посещение полуострова без разрешения Киева, им грозит до восьми лет тюрьмы.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в Киеве пытаются сыграть на лояльности немцев к законодательству других государств. Но это вряд ли получится, считает он.

"В современной Германии есть два категорических императива: это свобода творчества и самовыражения, и это играет на руку музыкантам. С другой стороны, существует лояльность немцев к законодательству различных государств. Украинские власти как раз пытаются надавить на якобы имевшее место нарушение закона и сфабриковать уголовное дело. Хотя, понятно, что все шито белыми нитками. Но учитывая тот факт, что официальный немецкий политический истеблишмент до сих пор не может найти в себе силы признать очевидное – принадлежность Крымского полуострова Российской Федерации – то, соответственно, такая юридическая лазейка есть. Однако на уровне официального немецкого истеблишмента резких заявлений по поводу выступления музыкантов не было. И вариант их уголовного преследования в Германии весьма и весьма маловероятен. Здесь все зависит от того, чью сторону примут немецкие правоохранители. Не исключено, что все сведется к обмену электронными письмами", –  сказал Александр Камкин.

Он напомнил, что ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выступил с призывом вывести солиста группы Scooter Эйч Пи Бакстера из состава жюри шоу "Германия ищет суперзвезду", однако получил отказ от организаторов шоу.

"Это уже попытка политической цензуры. Безусловно, такой фокус в Германии не пройдет. Там свобода слова и свобода самовыражения считаются одними из базовых ценностей. И здесь украинские официальные лица сами себе навредили", – отметил эксперт.

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