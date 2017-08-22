Историк: требование Польшей "военных репараций" – топтание на мозолях

Депутаты польского сейма намерены потребовать "военные репарации" с России. В эфире радио Sputnik историк Дмитрий Суржик высказал мнение, что эта идея партии "Право и справедливость" озвучивалась для внутренней аудитории.

Депутаты польского сейма от правящей партии "Право и справедливость" выдвинули идею потребовать "военные репарации" с России, пишет польский портал dziennik.pl.

По данным портала, депутат Станислав Пента заявил, что Россия должна заплатить "триллионы злотых за преступления СССР". По его мнению, "должна быть высчитана точная сумма репараций", нужно "оценить потери и возможные претензии". Его однопартиец Малгожата Гощевская, в свою очередь, считает, что "россияне разворовали промышленность, произведения искусства". И теперь, по ее мнению, Варшава должна получить от Москвы "военные репарации".

Ранее МИД Польши заявил о рассмотрении вопроса о требовании репараций с Германии.

В эфире радио Sputnik кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Дмитрий Суржик высказал мнение, что эти претензии к России депутаты от партии "Право и справедливость" озвучивали для внутренней аудитории.

"В стране, которая переживает последствия мирового экономического кризиса, из которой уезжает молодежь, и конъюнктура все время ухудшается, такие крайне правые партии, как "Право и справедливость", пытаются поиском внешних врагов доказать своему населению свою необходимость, представить себя защитником польского народа перед "агрессивными внешними силами". С внешнеполитической стороны, в этих предложениях нет ничего, кроме традиционного "топтания по мозолям". На это уже ответил Берлин: вопрос о репарациях закрыт", – сказал Дмитрий Суржик.

Он предложил рассмотреть этот вопрос с точки зрения исторических фактов.

"Если Польша предъявляет претензии к Ялтинско-Потсдамская системе международных отношений, которую формировали победители во Второй мировой войне, то значит ли это, что Польша не считает себя победителем? Может, современное руководство Польши относит свою страну к проигравшим? Это очень странная позиция. Если они себя считают проигравшими среди победителей, то хотелось бы напомнить Польше, что ее претензии надо направлять нацистскому режиму, а не советскому руководству. Советскому руководству, наверное, надо предъявить претензии за 100 тысяч тонн зерна, которые Советский Союз, находясь в очень скромном положении, отправил в освобожденную Варшаву. Кроме того, Польша получила 1137 демонтированных немецких предприятий благодаря тому, что Советский Союз отстаивал позицию Варшавы на переговорах "Большой тройки". Польша получила миллиард долларов – эквивалент тысячи тонн золота в то время. На восстановление Польши СССР из собственного бюджета потратил сумму, эквивалентную нескольким немецким репарациям. Никто не спорит, что Польша потеряла треть населения, большой ущерб был нанесен ее промышленности, но вливания были весьма существенными – Польша получила около 10 млрд долларов США. Но самое главное – Польша получила земли. То, что сегодня Польша называет термином "возвращенные земли", она получила именно в результате раздела Германии по итогам Второй мировой войны. И если считать по территориальному приросту, то Польша выиграла среди победителей", – отметил Дмитрий Суржик.

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