Эксперт: на форуме "Армия-2017" техника будет "летать, стрелять и плавать"

В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2017". Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил, что многие образцы военной техники будут показаны в динамике.

Третий международный военно-технический форум "Армия-2017", участие в котором примут представители более ста государств и 1200 оборонных предприятий, начинает работу в подмосковной Кубинке.

Выставка пройдет в период с 22 по 27 августа. На базе парка "Патриот" отечественные и зарубежные компании представят свои передовые разработки в области бронетехники, ВМС, военной и гражданской авиации, а также ракетно-космической промышленности. Ожидается, что свои национальные павильоны на "Армии-2017" представят Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и ЮАР.

Среди новинок салона – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения Т-14 "Армата", который будет впервые представлен гостям выставки в ограниченно-открытом доступе.

Кроме того, широкую линейку боевых робототехнических комплексов, а также перспективные электромотоциклы, разработанные специально для дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции, представит концерн "Калашников".

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik рассказал, чем, по его мнению, будет интересна эта выставка.

"Впервые ижевцы представляют лазерное оборудование, которое позволит "снимать" с неба беспилотные летательные аппараты. На озере "Комсомольское" будет представлено два десятка подводных роботов. Будет и закрытый показ – российский ВПК представит новейшие виды аппаратуры, боевой техники и вооружений, но только для специалистов. Огромное количество вооружения будет выставлено на статичных площадках. Более восемнадцати с половиной тысяч экспонатов будет выставлено на этом военно-техническом форуме. Очень многое будет показано в динамике. Безусловно, "фишкой" станут полеты, в которых примут участие наши лучшие авиационные группы. На этот раз к нам на форум впервые прилетела группа турецких летчиков. Самое главное отличие форума "Армия-2017" – в том, что будет много практического показа, как действует боевая техника: как она ходит, стреляет, ныряет и плавает. Это, безусловно, добавляет зрительского эффекта и превращает военно-технический форум в любопытное шоу", – сказал Виктор Баранец.

По его словам, есть еще один важный элемент военно-технического форума.

"Это присутствие ученых и конструкторов, поэтому форум можно назвать "мировым военно-техническим университетом". И, как говорится, можно к гадалке не ходить, – форум будет кишеть представителями военной разведки. Но ничего, посмотрим, кто и чем будет интересоваться", – отметил военный эксперт.

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