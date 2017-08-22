Политолог о новых претензиях Польши к РФ: в Варшаве решили "срубить" денег

В Варшаве заговорили о намерении потребовать с России "военные репарации". Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в данном случае складывается в определенной степени парадоксальная ситуация.

В Польше заговорили о намерении потребовать с России "военные репарации". Предложение выдвинули депутаты польского сейма от правящей партии "Право и справедливость".

Как сообщает польский портал dziennik.pl, депутат Станислав Пента заявил, что Россия должна заплатить "триллионы злотых за преступления СССР". По его мнению, "должна быть высчитана точная сумма репараций", нужно "оценить потери и возможные претензии".

Его однопартиец Малгожата Гощевская, в свою очередь, считает, что "россияне разворовали промышленность, произведения искусства". И теперь, по ее мнению, Варшава должна получить от Москвы "военные репарации".

При этом ранее МИД Польши заявил о рассмотрении вопроса о требовании репараций с Германии.

Политолог, журналист Юрий Светов считает, что в данном случае складывается в некоторой степени парадоксальная ситуация.

"Обычно репарации налагались на побежденных, а теперь их требуют с победителей, тех, кто вынес основную тяжесть во Второй мировой войне. Думаю, что это некая общая тенденция в современном мире – претензии к России звучат со всех сторон, все чего-то от нас требуют. И, естественно, Польша в этой ситуации думает: почему бы еще, грубо говоря, не срубить денег с России на этом деле", – сказал Юрий Светов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, при подсчете суммы репараций Польша попытается списать на Россию все свою неудачи, причем, не только за время Второй мировой войны.

"Здесь простор для фантазии огромный. Можно объявить, что во всех просчетах, во всех проблемах в развитии Польши в 20 веке виновата Россия, и от этого вести расчеты. Можно вспомнить еще разделы Польши, которые происходили в 18 веке, и тоже за это предъявить претензии. Тут можно размахнуться в любую сторону. Важно при этом отметить, что в Польше постоянно забывают о том, что пересмотр результатов Второй мировой войны может обернуться для нее большими убытками", – считает политолог.

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