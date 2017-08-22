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Политолог: инцидент с "Джоном Маккейном" заставил союзников США задуматься

10:5522.08.2017
(обновлено: 10:57 22.08.2017)
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© REUTERS / Ahmad MasoodЭсминец ВМС США Джон Маккейн после столкновения с торговым судном. 21 августа 2017Эсминец ВМС США Джон Маккейн после столкновения с торговым судном. 21 августа 2017
© REUTERS / Ahmad Masood
США не нашли следов кибератаки в аварии с эсминцем "Джон Маккейн". Политолог Александр Сафонов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что повышенное внимание США и их союзников к инциденту приковано неслучайно.

Структуры ВМС США, занимающиеся расследованием инцидента с ракетным эсминцем "Джон Маккейн" в Малаккском проливе, на данный момент не смогли найти доказательств того, что судно подверглось кибератаке.

"В настоящий момент нет признаков кибервмешательства или саботажа, однако при расследовании будут рассматриваться все возможные версии", – написал командующий военно-морскими операциями США адмирал Джон Ричардсон на своей странице в Twitter.

Эсминец ВМС США Джон Маккейн после столкновения с торговым судном. 21 августа 2017
© AFP 2017 / Roslan Rahman
Эксперт: эсминец "Джон Маккейн" мог позволить себе "рискованный маневр"
"Джон Маккейн" столкнулся с нефтяным танкером Alnic MC в районе Малаккского пролива 21 августа, когда корабль направлялся в порт Сингапура. После столкновения пропали десять моряков, еще пять получили ранения. Экипаж судна Alnic MC не пострадал.

Командование Седьмого флота ВМС США сообщило, что эсминец получил серьезные повреждения корпуса.

"Значительное повреждение корпуса вызвало затопление ближайших помещений, в том числе кают, машинного зала и рубки связи", – говорится в заявлении.

Это уже второй инцидент, произошедший с американскими судами за это лето. В середине июня эсминец "Фитцджеральд" столкнулся у берегов Японии с филиппинским контейнеровозом. Судно получило пробоину ниже ватерлинии и было частично затоплено, погибли семь моряков.

Адмирал Джон Ричардсон усмотрел в происшествиях с американскими кораблями тенденцию и приказал на время приостановить военно-морские операции.

"Эта тенденция требует более решительных действий, поэтому я отдал приказ приостановить операции во всех наших флотах по всему миру", – заявил адмирал.

Независимый политолог Александр Сафонов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что к инциденту приковано повышенное внимание из-за того, что "Джон Маккейн" и другие корабли этого соединения направлены, в том числе, на противодействие КНДР.

"Думаю, что причины происшествия – в общем "бардаке", который творится на Седьмом флоте, поскольку это не первый эпизод, уже были эпизоды с человеческими жертвами. Почему сейчас этому инциденту уделяется столько внимания? Потому что главный вопрос, которым задаются союзники США, в том числе Южная Корея и Япония: что будет, если не дай бог, Седьмой флот, на котором творится такой "бардак", как-нибудь спровоцирует корейский кризис. Потому что именно "Джон Маккейн" и другие корабли этого соединения направлены, в том числе, на противодействие КНДР. Если бы сейчас не складывалась такая обостренная, конфликтная ситуация вокруг Корейского полуострова, то, думаю, что обсуждение этого инцидента было бы намного более спокойным. Думаю, что сейчас руководство американского ВМФ сделает выводы – внешние переназначения – хотя бы для того, чтобы успокоить своих союзников. Требуется гарантировать союзникам предельную слаженность, четкость и исключение любых фатальных неожиданностей, которые, как мы видим, теоретически могут быть", – сказал Александр Сафонов. 

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