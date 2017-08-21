Мнение: вариантов получить где-то дополнительную поддержку у ИГИЛ* уже нет

Дальний бомбардировщик ВКС РФ Ту-22М3 во время нанесения бомбовых авиаударов по объектам ИГ в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Идлиб в Сирии

Дальний бомбардировщик ВКС РФ Ту-22М3 во время нанесения бомбовых авиаударов по объектам ИГ в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Идлиб в Сирии

Провинция Алеппо полностью освобождена от террористов, сообщили в Генштабе ВС РФ. Эксперт Дмитрий Егорченков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что окончательная победа над ИГИЛ* в Сирии зависит от ряда факторов.

Сирийская провинция Алеппо полностью освобождена от террористов, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

"За последний месяц в Сирийской Арабской Республике произошли коренные изменения. Правительственные войска при поддержке ВКС России добились серьезных успехов и нанесли существенное поражение крупной группировке ИГИЛ* в центральной части Сирии. От террористов полностью освобождена провинция Алеппо", – сказал он.

Рудской подчеркнул, что всего от боевиков освобождено 50 населенных пунктов и более 2,7 тысяч квадратных километров сирийской территории.

По его словам, в районе Акербата удалось окружить крупную группировку боевиков, скоро город будет освобожден. Также сирийские войска без остановок развивают наступление на Дейр-эз-Зор. Плацдарм вокруг этого города – последний оплот террористов в стране.

Он отметил, что с деблокированием Дейр-эз-Зора завершится разгром основных сил террористов "Исламского государства"* в Сирии.

Директор, координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Дмитрий Егорченков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что история ИГИЛ* в Сирии фактически подходит к концу.

"Учитывая то, с какой скоростью двигаются сирийские правительственные войска, фактически гоня перед собой боевиков, у которых перерезаны пути снабжения, по которым параллельно наносят удары российские ВКС, говорить о том, что какое-то серьезное сопротивление будет даже в Дейр-эз-Зоре, мне кажется, не стоит", – считает Дмитрий Егорченков.

По его словам, сегодня уже можно с большей или меньшей определенностью говорить о перспективах военной победы над террористами.

"Она просматривается, я бы так сказал… Зависит она от таких факторов, как снабжение и планирование операций и от того, насколько будет хватать сил и средств у сирийской армии. Все-таки территория по размерам приличная. Это пустынные районы в основном, там с особым вниманием нужно вести планирование операций. С другой стороны, мне кажется, что вариантов получить где-то дополнительную политическую, да и финансовую поддержку у ИГИЛ* уже нет", – сказал Дмитрий Егорченков.

*Террористическая организация, запрещена в России

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