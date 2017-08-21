Эксперт: рано или поздно Варшава и Киев "перессорятся и передерутся"

По сообщениям СМИ, польский политик Ярослав Качиньский на встрече с украинским президентом Петром Порошенко обвинил Киев в "хамской неблагодарности". Эксперт Вадим Волобуев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что противостояние Польши и Украины будет усиливаться.

Основатель и лидер правящей в Польше консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский на неофициальной встрече с президентом Украины Петром Порошенко в декабре 2016 года в Варшаве обвинил Киев в "хамской неблагодарности" из-за героизации УПА*. Об этом сообщило на днях украинское издание "Зеркало недели".

Как говорится в публикации, Ярослав Качиньский верит, что за катастрофой самолета его брата, президента Польши Леха Качиньского в апреле 2010 года под Смоленском стоит Россия. "То есть именно россияне стоят за авиакатастрофой под Смоленском. Возможно, в заговоре с Дональдом Туском (председателем Евросовета и экс-премьером Польши – ред.)", – утверждается в статье.

"Зеркало недели" пишет: "Есть информация, что на неофициальной встрече с Петром Порошенко в Варшаве Ярослав Качиньский прямым текстом обвинил Украину в хамской неблагодарности. Якобы Леха Качиньского убили именно из-за его активности на Востоке… А Украина на такую жертву отвечает героизацией УПА*".

В феврале 2017 года Ярослав Качиньский также заявил, что Украина не войдет в Евросоюз, пока будет продолжаться героизация Степана Бандеры. "Это дело выбора Украины. Я четко сказал президенту Украины Петру Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут", – заявил Качиньский.

Старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, эксперт по Польше Вадим Волобуев в эфире радио Sputnik высказал сомнение, что украинские и польские власти смогут найти компромиссное решение данного вопроса.

"Вряд ли. Потому что сейчас и на Украине, и в Польше у власти не прагматики-технократы, а люди, которые зависят от идеологии. Особенно на Украине, которая переживает постреволюционный период. После такого рода потрясений громкие слова, идеологемы играют очень большую роль. В Польше сейчас происходит нечто подобное, хотя и с меньшим накалом, поскольку сторонники "Права и справедливости" (Ярослава) Качиньского воспринимают приход этой партии к власти как "революцию". Они ее называют "моральной революцией". То есть, с двух сторон здесь мы видим "революционные власти"", – сказал Вадим Волобуев.

По его мнению, Киев и Варшава рано или поздно дойдут до острого противостояния.

"Снизить на какое-то время накал, пойти на соглашение они могут, но это не изменит общей тенденции. Рано или поздно они перессорятся и передерутся. И думать, что ситуация изменится, нет никаких оснований, поскольку позиции "Права и справедливости" в Польше сейчас очень сильны", – отметил Вадим Волобуев.

В Варшаве в последнее время подвергаются сомнению обнародованные ранее результаты расследования причин катастрофы самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года. Самолет потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". Погибли все находившиеся на борту: 88 пассажиров, летевшие на траурные мероприятия в Катыни, и восемь членов экипажа. Согласно опубликованным в 2011 году результатам технического расследования, проведенного Межгосударственным авиационным комитетом, основной причиной катастрофы явилось снижение ниже безопасной высоты и как следствие – столкновение с деревом.

Польская комиссия под руководством бывшего главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и создали новую комиссию по расследованию причин катастрофы.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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