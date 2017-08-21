Эксперт: я бы не рассматривал решение США по визам как серьезный шаг

США приостанавливают выдачу виз россиянам на неопределенный срок. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американцы предприняли попытку информационного воздействия на РФ, требуя односторонних уступок.

США с 23 августа приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей России, а сроки оформления иммиграционных виз изменят. Об этом говорится в заявлении американского посольства, опубликованном на его сайте.

С 1 сентября процедуру выдачи неиммиграционных виз возобновят, но только в Москве, а в консульствах в других российских городах ее приостанавливают на неопределенный срок, уточняет посольство.

Что касается иммиграционных виз, то график их оформления изменится. "Те заявители, которых это затронет, будут оповещены об изменении времени или даты их собеседований", – сообщает дипмиссия.

При этом оплаченные консульские сборы возвращаться не будут, но останутся действительны в течение года с момента оплаты. Кроме того, посольство в Москве и консульство в Санкт-Петербурге не будет принимать заявления на получение виз в США от граждан Белоруссии.

Поводом для такого решения называются ранее принятые Москвой меры по сокращению числа американских дипломатов в России.

"До тех пор пока будут сохраняться ограничения численности сотрудников дипломатической миссии США в Российской Федерации, наша деятельность будет осуществляться в ограниченном объеме", – говорится в заявлении американского посольства.

Ранее Москва рекомендовала Вашингтону к 1 сентября привести численность своего дипломатического корпуса в России в соответствие с числом российских дипломатов в США – 455 человек. По словам президента Владимира Путина, прекратить свою деятельность должны 755 сотрудников американской дипмиссии. Кроме того, Россия приостановила использование посольством США складов на Дорожной улице и дачи в Серебряном бору. Как заявлял МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и новые санкции со стороны США.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik высказал мнение, что США предприняли попытку информационного воздействия на Россию.

"Приостановку выдачи виз я не рассматривал бы как какой-то серьезный шаг. Скорее, это определенный пиар-ход США, попытка информационного воздействия на Россию с тем, чтобы вызвать у нее беспокойство. На самом деле те экономические санкции, которые под давлением США против нас принял Европейский союз и продолжает их соблюдать, для нас более весомы, чем какие-то проблемы с американскими визами", – сказал Богдан Безпалько.

По его мнению, можно ожидать продолжения "дипломатической войны".

"Какого-то продолжения, думаю, стоит ждать. Потому что пока американцы не отказываются от конфронтации с нашей страной, требуя от нас односторонних уступок, на которые мы пойти не можем. Конечно, вводить ограничения по выдаче виз гражданам США я бы не стал, зеркальные шаги не совсем будут уместны. Потому что те граждане США, которые стремятся посетить Россию, а, может, Крым, увидят здесь совершенно другую картинку, нежели ту, которую им показывают в СМИ. Поэтому пусть приезжают. Но если сейчас американские визы россиянам будут выдавать только в Москве, то непонятно, зачем будет действовать консульство США, например, в Екатеринбурге? Мы можем потребовать его закрыть. Тем более что в России и так много американских генконсульств, и непонятно, чем они занимаются", – отметил политолог.

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