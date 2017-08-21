Эксперт: я бы не рассматривал решение США по визам как серьезный шаг

США с 23 августа приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей России, а сроки оформления иммиграционных виз изменят. Об этом говорится в заявлении американского посольства, опубликованном на его сайте.
С 1 сентября процедуру выдачи неиммиграционных виз возобновят, но только в Москве, а в консульствах в других российских городах ее приостанавливают на неопределенный срок, уточняет посольство.
При этом оплаченные консульские сборы возвращаться не будут, но останутся действительны в течение года с момента оплаты. Кроме того, посольство в Москве и консульство в Санкт-Петербурге не будет принимать заявления на получение виз в США от граждан Белоруссии.
Поводом для такого решения называются ранее принятые Москвой меры по сокращению числа американских дипломатов в России.
"До тех пор пока будут сохраняться ограничения численности сотрудников дипломатической миссии США в Российской Федерации, наша деятельность будет осуществляться в ограниченном объеме", – говорится в заявлении американского посольства.
Ранее Москва рекомендовала Вашингтону к 1 сентября привести численность своего дипломатического корпуса в России в соответствие с числом российских дипломатов в США – 455 человек. По словам президента Владимира Путина, прекратить свою деятельность должны 755 сотрудников американской дипмиссии. Кроме того, Россия приостановила использование посольством США складов на Дорожной улице и дачи в Серебряном бору. Как заявлял МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и новые санкции со стороны США.
Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik высказал мнение, что США предприняли попытку информационного воздействия на Россию.
"Приостановку выдачи виз я не рассматривал бы как какой-то серьезный шаг. Скорее, это определенный пиар-ход США, попытка информационного воздействия на Россию с тем, чтобы вызвать у нее беспокойство. На самом деле те экономические санкции, которые под давлением США против нас принял Европейский союз и продолжает их соблюдать, для нас более весомы, чем какие-то проблемы с американскими визами", – сказал Богдан Безпалько.
По его мнению, можно ожидать продолжения "дипломатической войны".
"Какого-то продолжения, думаю, стоит ждать. Потому что пока американцы не отказываются от конфронтации с нашей страной, требуя от нас односторонних уступок, на которые мы пойти не можем. Конечно, вводить ограничения по выдаче виз гражданам США я бы не стал, зеркальные шаги не совсем будут уместны. Потому что те граждане США, которые стремятся посетить Россию, а, может, Крым, увидят здесь совершенно другую картинку, нежели ту, которую им показывают в СМИ. Поэтому пусть приезжают. Но если сейчас американские визы россиянам будут выдавать только в Москве, то непонятно, зачем будет действовать консульство США, например, в Екатеринбурге? Мы можем потребовать его закрыть. Тем более что в России и так много американских генконсульств, и непонятно, чем они занимаются", – отметил политолог.
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