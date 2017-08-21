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Эксперт: Антонов вполне может стать "антикризисным послом" России в США

16:5421.08.2017
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЗаместитель главы МИД Анатолий Антонов посетил Госдуму РФ. 18 мая 2017Заместитель главы МИД Анатолий Антонов посетил Госдуму РФ. 18 мая 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин назначил Анатолия Антонова послом России в США. Эксперт Лев Клепацкий в эфире радио Sputnik выразил мнение, что перед новым российским послом будут стоять непростые задачи.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Антонова чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в США и постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне, по совместительству. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Двумя другими указами Путин освободил Антонова от должности заместителя министра иностранных дел, а Сергея Кисляка – от обязанностей посла России в США.

Здание американского посольства в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Джабаров: приостановка выдачи виз в России – довольно неуклюжий шаг США
Антонов – карьерный дипломат, с 2007 года он имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. Родился в 1955 году, в 1978 окончил МГИМО, является доктором политических наук, владеет английским и бирманским языками.

В 2004-2011 годах Антонов был директором департамента МИД по вопросам безопасности и разоружения, в 2011-2016 – заместителем министра обороны, после чего снова вернулся в МИД.

Профессор Дипломатической академии МИД России, профессор РГГУ Лев Клепацкий считает, что перед Анатолием Антоновым на посту посла РФ в США будут стоять непростые задачи.

"Налаживание отношений между двумя странами – это многоканальная работы, она включает и послов, и МИД, и другие структуры, которые призваны налаживать и отрабатывать механизмы двустороннего сотрудничества. При этом напряженность отношений, конечно, сказывается на работе посла: одно дело – работать в дружественной, доброжелательной обстановке, и другое дело – когда есть какая-то подозрительность, есть какая-то недоговоренность. Конечно, это усложняет достижение целей, которые обычно ставятся перед дипломатами. Но в целом вполне можно сказать, что Антонов будет "антикризисным послом"", – сказал Лев Клепацкий в эфире радио Sputnik.

Он также прокомментировал сообщение о решении США с 23 августа приостановить выдачу неиммиграционных виз по всей России. По мнению эксперта, американцы тем самым навредят больше себе, чем РФ.

"Это (приостановка выдачи виз) глупый шаг. И в данном случае американцы, в общем-то, обкрадывают самих себя – пострадает рынок медицинских, образовательных и иных услуг, которыми пользовались наши граждане. Это первое. И второе, хотя это уже не диво – американцы нарушают нормы международного права: тот же Хельсинский акт 1975 года, который предусматривает максимальное упрощение контактов между населением различных стран, там стоит подпись США. Но США уже давно устанавливают нормы собственной юриспруденции", – отметил Лев Клепацкий.

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