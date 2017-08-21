Джабаров: приостановка выдачи виз в России – довольно неуклюжий шаг США

США приостановят выдачу неиммиграционных виз в России, сообщили в американском посольстве. Сенатор Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik выразил уверенность, что эта мера не нанесет российской стороне существенного ущерба.

США с 23 августа приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей России, сообщили в американском посольстве.

"В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена", – сообщается на сайте посольства в Москве.

Процедуру возобновят с начала сентября, но только в Москве. Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены на неопределенный срок. Ограничения будут действовать, пока число американских дипломатов не увеличат, говорится в сообщении.

В дипмиссии пояснили, что ранее назначенные собеседования будут отменены, а тех, кто уже подал документы на оформление визы, проинформируют о том, как они смогут переназначить собеседование.

Посольство США в Москве и консульство в Санкт-Петербурге также отменяют прием заявлений на получение виз от граждан Белоруссии.

Глава МИД Сергей Лавров пообещал не осложнять получение американскими гражданами российских виз в ответ на последние шаги Вашингтона.

"Могу сказать только одно: мы не будем срывать зло на американских гражданах. То есть, если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался", – сказал Лавров на пресс-конференции.

По мнению министра, решение американских властей нацелено на то, чтобы вызвать недовольство российских граждан действиями руководства страны.

"Это логика известная – это логика тех, кто организует "цветные революции", и это инерция администрации Обамы в чистом виде", – добавил глава МИД.

В эфире радио Sputnik первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров отметил, что США дали довольно неуклюжий ответ российской стороне.

"Американцы умышленно пытаются настроить российских граждан против руководства МИД и российских властей: мол, ваши шаги привели к тому, что люди не могут спокойно выехать в Америку. Но жизнь от этого не остановится – поток наших туристов в США не такой огромный. Кому надо в США по делам, приедут в Москву и получат эти визы. А туристы могут выбрать другие направления. Что касается отмены приема заявлений на получение виз от граждан Белоруссии, то это попытка вбить клин в наши отношения с белорусами. Конечно, США не нравятся наши добрососедские отношения. Но я думаю, что не так много граждан Белоруссии планируют туристическую поездку в Соединенные Штаты. Поэтому мы отвечать на это не будем – чинить препятствия для американских граждан, которые хотят посетить Россию. Думаю, что американцы должны были как-то ответить, они об этом заявляли. Но они дали ответ довольно неуклюжий", – сказал Владимир Джабаров.

По его мнению, дальнейших шагов на осложнение отношений стороны предпринимать не будут.

"Как это ни странно, но я думаю, что все идет на угасание, потому что все, что можно было сделать плохого, уже сделано. Не думаю, что речь пойдет о дальнейшем ухудшении отношений, вплоть до прямой конфронтации. Скорее всего, обе стороны будут пытаться искать пути для постепенного налаживания контактов. Ведь тем для совместной работы очень много, поэтому пора выходить из "окопов" и начинать контакты", – заключил Владимир Джабаров.

В июле президент РФ Владимир Путин заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке – по 455 человек с каждой стороны. Свою работу с 1 сентября должны прекратить 755 сотрудников американского посольства.

Также Россия приостановила использование посольством США складов на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору. По заявлению МИД РФ, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые конгрессом новые антироссийские санкции.

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