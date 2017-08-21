Эксперт: военные учения США и Южной Кореи – "нехороший сигнал"

В Южной Корее начались совместные американо-южнокорейские военные учения. Эксперт по проблемам АТР Владимир Терехов в эфире радио Sputnik отметил, что решение об их проведении принято на фоне предложенного РФ и КНР плана "двойного замораживания".

США и Южная Корея начинают совместные десятидневные военные учения под кодовым названием Ulchi Freedom Guardian (UFG), которые вызвали раздражение у КНДР.

Хотя США и Южная Корея настаивают на том, что учения UFG носят оборонительный характер, КНДР осудила их проведение, предупредив, что они могут привести к гибельным последствиям. В Пхеньяне убеждены, что цель учений – отработка вторжения на северокорейскую территорию.

В 2016 году в учениях UFG были задействованы 25 тысяч американских военнослужащих, в том числе 2,5 тысячи – переброшенных из-за рубежа, а со стороны Южной Кореи – около 50 тысяч солдат.

На юге Корейского полуострова постоянно находятся более 28 тысяч военнослужащих США в рамках военного альянса с Южной Кореей.

Эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что решение о проведении военных учений США приняли на фоне предложенного Россией и Китаем плана "двойного замораживания" для урегулирования ситуации вокруг КНДР.

"Такое впечатление, что ситуация складывается безнадежная, поскольку эти учения – это сигнал к отказу от российско-китайского предложения о замораживании американо-южнокорейских учений и проведения ракетных испытаний Северной Кореей. Кроме того, это сигнал того, что в администрации США усиливаются позиции тех, кто выступает за традиционную внешнюю политику… Но все же я думаю, что решение США (о проведении учений – ред.) не полностью отрубает возможности к эволюции предложения России и Китая. В частности, осенью должны пройти несколько важных саммитов в Маниле с участием лидеров региональных стран. Туда приедет (президент США Дональд) Трамп и проведет встречу с (лидером КНР) Си Цзиньпином. И возможно, что весы качнутся в обратную сторону. Но пока этот сигнал, конечно, нехороший. В нем – содержание более широкого контекста, чем возможна реакция Северной Кореи", – сказал Владимир Терехов.

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