Политолог: приостановка выдачи виз – попытка США "отомстить" России

США с 23 августа приостановят выдачу неиммиграционных виз в России. Политолог Виктор Олевич в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Вашингтон приступил к новому раунду "дипломатической войны" с Москвой.

США с 23 августа приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей России, сообщили в американском посольстве.

"В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена", – сообщается на сайте посольства в Москве.

Кроме того, в американском посольстве сообщили, что изменение численности сотрудников дипмиссии США в РФ повлияет и на график оформления ряда иммиграционных виз.

Процедуру возобновят с начала сентября, но только в Москве. Выдача неиммиграционных виз в консульствах приостанавливается "на неопределенный срок". Ограничения будут действовать, пока число американских дипломатов не увеличат, говорится в сообщении.

В дипмиссии пояснили, что ранее назначенные собеседования будут отменены, а тех, кто уже подал документы на оформление визы, проинформируют о том, как они смогут переназначить собеседование. Также посольство и консульство в Санкт-Петербурге больше не будут принимать заявления на получение виз от граждан Белоруссии.

Кроме того, посольство не будет возвращать оплаченный консульский сбор россиянам, подавшим заявление на визу. При этом подчеркивается, что дипмиссии продолжат "предоставлять полный перечень услуг" американским гражданам.

Политолог, американист Виктор Олевич в эфире радио Sputnik напомнил, что американские официальные лица ранее уже заявляли о намерении ужесточить визовый режим в отношении российских граждан. И сейчас, считает политолог, США приступили к реализации этих угроз.

"Это связано с российскими контрмерами, которые были приняты против США, когда был установлен численный паритет между количеством российских дипломатов и административно-технических работников в США и американских в Российской Федерации. Американские официальные лица практически сразу стали говорить о том, что одной из мер, которую они намерены предпринять в ответ, будет осложнение визовой политики для российских граждан, которые собираются въехать на территорию США. И вот теперь они (США) приступили к реализации своих угроз", – сказал Виктор Олевич.

По его мнению, США начинают новый раунд "дипломатической войны" по отношению к РФ.

"Хочу подчеркнуть, что эта мера продиктована не отсутствием персонала для подобных нужд (выдачи виз), а именно намерением США отомстить России, использовать это в качестве контрмеры. И к 1 сентябрю, я думаю, стоит ожидать и других мер. США приступили к новому раунду дипломатической войны с Россией и намерены действовать в этом смысле по разным направлениям, одним из которых является ужесточение визового режима для российских граждан", – считает политолог.

В июле президент РФ Владимир Путин заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке – по 455 человек с каждой стороны. Свою работу с 1 сентября должны прекратить 755 сотрудников американского посольства.

Также Россия приостановила использование посольством США складов на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору. По заявлению МИД РФ, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые конгрессом новые антироссийские санкции.

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