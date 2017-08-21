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Эксперт: эсминец "Джон Маккейн" мог позволить себе "рискованный маневр"

11:5821.08.2017
(обновлено: 11:59 21.08.2017)
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© REUTERS / Ahmad MasoodЭсминец ВМС США Джон Маккейн после столкновения с торговым судном. 21 августа 2017Эсминец ВМС США Джон Маккейн после столкновения с торговым судном. 21 августа 2017
© REUTERS / Ahmad Masood
Американский сенатор Джон Маккейн отреагировал на инцидент с эсминцем "Джон Маккейн", столкнувшимся с торговым судном. Военный эксперт Андрей Фролов в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что авария произошла в районе с интенсивным корабельным трафиком.

Американский сенатор Джон Маккейн сообщил в воскресенье, что молится за моряков эсминца ВМС США "Джон Маккейн", названного в честь его деда и отца.

"Моя жена Синди и я молимся за американских моряков корабля "Джон Маккейн" и признательны поисково-спасательным экипажам за работу", – написал сенатор на своей странице в Twitter.

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© REUTERS / Jamejamonline/Ebrahim Norouzi
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В свою очередь президент США Дональд Трамп назвал инцидент "очень плохим" и также выразил в Twitter поддержку американским морякам.

Ранее 7-й флот США сообщил, что эсминец столкнулся с торговым судном Alnic MC в районе Малаккского пролива. По первоначальным данным, американский эсминец получил повреждения в кормовой части, десять моряков пропали, пять получили ранения.

"На данный момент десять моряков числятся пропавшими без вести, и пять получили ранения", – отмечается в сообщении 7-го флота ВМС США.

Судно Alnic MC повреждено в районе форпика на семь метров выше ватерлинии, никто из членов экипажа не пострадал, заявили в морской и портовой администрации Сингапура (MPA).

По данным специализированного портала vesselfinder.com, судно Alnic MC было построено в 2008 году и возит химические и нефтепродукты под флагом Либерии.

Отмечается, что "Джон Маккейн" движется собственным ходом в порт. Ведутся поиски пропавших моряков, в операции задействованы сингапурские корабли и вертолеты, а также суда американского военно-морского флота.

Морская и портовая администрация Сингапура начала расследование.

Главный редактор журнала "Экспорт вооружений", кандидат исторических наук Андрей Фролов в эфире радио Sputnik отметил, что в данном районе проходит одна из крупнейших корабельных трасс, поэтому подобные инциденты здесь, к сожалению, нередки.

"На мой взгляд, это обычная навигационная авария. К сожалению, такое случается. Этот инцидент произошел, наверное, в одном из наиболее насыщенных кораблями регионе мира. В частности, в районе Сингапура проходит одна из крупнейших судоходных трасс, там очень интенсивный корабельный трафик. При этом даже наличие радиолокационных станций не всегда помогает избежать удара", – сказал Андрей Фролов в эфире радио Sputnik.

По его словам, правила поведения на воде как для военных судов, так и для гражданских, едины. При этом пока сложно сказать, будут ли привлечены к ответственности виновные в инциденте, добавил эксперт.

"Здесь есть тонкости. Не факт, что командир будет признан виновным в данном столкновении, очень важно, как экипаж действовал после аварии. Но надо отметить, что есть правила судовождения, которые одинаковы как для военных, так для гражданских судов. Это как правила дорожного движения: грубо говоря, помеха справа – она одинакова как для военного, так и для гражданского корабля. Вопрос только в том, что военные корабли могут себе позволить более рискованные маневры, потому что у них такие задачи могут стоять, и это некие предпосылки к инцидентам", – отметил Андрей Фролов.

 

Эсминец "Джон Маккейн", экипаж которого составляет 338 человек, назван в честь деда и отца сенатора – Джона Маккейна-старшего и Джона Маккейна-младшего, которые служили адмиралами в ВМС США в годы Второй мировой войны.

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