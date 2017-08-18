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Мнение: в реализации газовых проектов Европа будет на стороне РФ, а не США

19:4918.08.2017
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкКомплекс подготовки и транспортировки газаКомплекс подготовки и транспортировки газа
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал о влиянии санкций США на российские газовые проекты в Европе. Эксперт Алексей Зубец в эфире радио Sputnik выразил мнение, что элиты в Европе прекрасно осознают собственные интересы.

Газопровод "Северный поток-2" будет построен в срок, несмотря на санкции США. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак в кулуарах 86-й Измирской международной ярмарки.

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов
© Фото : Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе
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"По "Северному потоку-2" многое будет зависеть от неопределенности, которая сегодня есть в законе и требует разъяснения. С учетом того, что европейские страны заинтересованы в поставках газа из России, и по "Северному потоку-2", с учетом увеличения объемов европейского потребления и падения объемов их добычи, мы уверены, что проект будет реализован в намеченные сроки. По крайней мере, на сегодняшний день он продолжает реализовываться", – сказал Новак.

Ранее глава Минэнерго выразил уверенность, что новые американские санкции не повлияют на строительство "Турецкого потока". Он отметил, что контракты, касающиеся прокладки газопровода, заключены, работы идут "полным ходом". "Мы на сегодняшний день исходим из того, что этот проект будет реализован в сроки, в соответствии с планами", – подчеркнул он.

Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец считает, что в данном вопросе Европа будет выступать скорее союзником России, чем США.

"Есть ощущение, что и "Турецкий поток", и "Северный поток-2" будут реализованы, потому что они соответствуют интересам наших контрагентов: и Западной Европы в лице Германии, и Турции. Собственно, это обеспечивает гораздо более высокий уровень свободы России в части экспорта своих энергоносителей на территории Европы. Кроме того, надо понимать, что Европа не в восторге от последних американских инициатив – (президент США Дональд) Трамп открыто заявил, что он рассматривает Европу как "кормовую базу" для американских компаний, и если Европа не готова сдаться, то против нее будет развязана торговая война. Элиты в Европе прекрасно осознают собственные интересы. И в этой связи они, скорее, будут союзниками России, чем Соединенных Штатов. Россия для них важна как союзник в борьбе с американским экспансионизмом, который угрожает их интересам. Это касается и газа. Европейцы будут поддерживать Россию не потому, что они нас очень любят, а потому, что попасть в кабалу к американцам для них неприемлемо – это потеря больших денег и экономических интересов", – сказал Алексей Зубец.

Дожимная компрессорная станция на нефтегазовом месторождении
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, расширяющий ряд секторальных санкций против России. В законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать реализации проекта "Северный поток-2". Также документ позволяет главе Белого дома налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 млн долларов за год или 1 млн долларов единовременно.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

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