Политолог о "плане Маршалла": Киев готов хвататься за любую "соломинку"

Министр экономического развития Украины Степан Кубив сообщил, что литовский сейм подготовил "Новый европейский план для Украины" по примеру плана Маршалла, который подразумевает направление финансовой помощи Украине от ЕС в размере 5 млрд евро ежегодно на экономический рост и развитие.
На своей странице в Facebook Кубив написал, что в настоящее время проект проходит обсуждение в главных международных институтах, чтобы обеспечить формирование так называемой группы друзей Украины, а также нужной поддержки плана для его воплощения.
Ранее о договоренности с ЕС о разработке нового долгосрочного плана поддержки Украины заявлял президент страны Петр Порошенко.
Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в Киеве предпочитают говорить о предложении, которое еще только будет обсуждаться, как о свершившемся факте.
"Подобные заявления имеют оптимистический характер и выдают желаемое за действительное. Дело в том, что у Украины – серьезные проблемы с получением внешнего финансирования: со стороны Международного валютного фонда, Европейского банка и других мировых финансовых структур. Поэтому обсуждение – это единственное, что может обнадежить Украину перед грядущей историей с колоссальными выплатами процентов по займам, которая наступит в 2019 году. Поэтому в Киеве будут хвататься за любую соломинку, за любые обсуждения, и сразу же считать их свершившимся фактом, хотя это – предмет долгих обсуждений. Я думаю, что никакие серьезные суммы в ближайшее время Украине не будут выделены", – сказал Александр Асафов.
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