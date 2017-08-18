Очевидец теракта в Барселоне: шоковое состояние уже проходит

Мир скорбит о погибших в серии террористических атак в Испании. Житель Барселоны Алексей Штерн, ставший очевидцем одного из теракта, в эфире радио Sputnik рассказал о первых минутах после случившегося и том, что происходит в городе сегодня.

Весь мир скорбит о погибших в серии террористических атак в Испании: накануне днем фургон въехал в толпу людей в самом центре Барселоны, а несколько часов спустя аналогичный инцидент произошел в небольшом курортном городе Камбрильс.

По последним данным, теракт унес жизни 14 человек, более сотни получили ранения, в том числе россиянка. В Ситуационно-кризисном центре МИД пояснили, что пострадавшая туристка из РФ получила легкие ссадины, от госпитализации она отказалась. Среди раненых – граждане более 30 стран. Большую цену заплатила Франция: МИД страны сообщил, что в теракте пострадало 26 французов, причем 11 из них находятся в тяжелом состоянии.

Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Полиция уже задержала четверых подозреваемых. Водитель автомобиля, предположительно совершивший наезд на пешеходов в Барселоне, по-прежнему разыскивается. Пятеро террористов были ликвидированы минувшей ночью в Камбрильсе.

По данным испанского издания El País, стоящая за серией терактов в Каталонии преступная ячейка насчитывает 12 человек. Агентство Рейтер со ссылкой на судебный источник сообщило, что террористы планировали атаку с использованием баллонов с газом.

Житель Барселоны Алексей Штерн, ставший очевидцем теракта, в эфире радио Sputnik рассказал о первых минутах после произошедшего.

"Сама Рамбла шумная, но, когда побежала толпа, была паника, слышались крики женщин, мужские ругательства и возгласы, все начали разбегаться, никто не мог понять, что происходит. Хлопок был, скрежет, крики. Большинство из тех, кто находился там, еще до конца не осознавали происходящее, переспрашивали друг друга: "что там, что там?". Многие думали, что это просто несчастный случай, просто кто-то не справился с управлением, либо происходит что-то неординарное. При этом на границе всего происходящего организовывалась плотная толпа, людям было интересно, что там происходило…", – сказал Алексей Штерн.

По его словам, уже в первые минуты после случившегося на место прибыли полицейские.

"Паника была очень сильная, и буквально в первые минуты – надо отдать должное – начали появляться полицейские. Они начали перекрывать основные улицы и снизу и сверху, выводить гражданское население. Были вызваны местная саперная службы, которая является частью пожарной службы. И, что было очень характерно, особенно для Испании, все агенты секретной полиции, они тут же, одетые под туристов, туристок, так, что их невозможно было отличить от обычных туристов и местных гуляк, все они тут же были вовлечены в операцию по нейтрализации и поимке сбежавшего из минивэна водителя. После этого довольно долгое время шла операция по розыску этого сбежавшего террориста. Над этими районами постоянно неподвижно висели два полицейских вертолета, которые вели видеосъемку", – рассказал Алексей Штерн.

Он считает, что теракт, в первую очередь, был направлен на туристов.

"Это происшествие очень сильно потрясло всех, никто не ожидал, что в августе, когда все учреждения в обязательном порядке отправляют своих сотрудников в отпуск, минимум, до 27 августа, что может произойти что-то подобное. Сами каталонцы в этом отношении очень расслабленные. Август – это святое, никто не работает. Несмотря даже на то, что максимальный поток туристов бывает в августе, все маленькие магазинчики, частные лавочки закрыты, никто не работает. Так что в этом отношении теракт был нацелен в большинстве своем не на местных жителей, а на туристов", – поделился мнением очевидец.

Алексей Штерн отметил, что жители Барселоны готовы оказать любую помощь пострадавшим и их близким.

"Сразу же пошли предложения о помощи и поддержке. Очень многие до сих опор предлагают волонтерскую поддержку и в социальных сетях, и местные власти опубликовали телефоны, контакты горячих линий большинства медицинских центров и центров по поддержке пострадавших. Требуются переводчики и люди, которые в совершенстве знают языки буквально всех стран Европы, а также России для того, чтобы оказывать психологическую поддержку и переводить, так как есть очень много пропавших детей, есть несколько детей, чьих родителей до сих пор не могут найти. Эти дети являются иностранцами, для них пытаются собирать средства. В виду того, что сейчас туристический сезон, и цены на жилье очень высокие, многие из тех, у кого есть возможность, сейчас предлагают бесплатно размещать родственников, друзей пострадавших, так как понимают, что многим предстоит очень долгий период лечения", – сказал очевидец.

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