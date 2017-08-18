Эксперт: пуск "Калибров" вновь вызовет на Западе "ритуальный скулеж"

Минобороны показало видеозапись пуска "Калибра" с АПЛ "Северодвинск" в Баренцевом море. Военный обозреватель Виктор Баранец в эфире радио Sputnik напомнил, что это уже не первые удачные стрельбы в этом году.

Министерство обороны опубликовало видеозапись успешного пуска крылатой ракеты морского базирования "Калибр" с атомной подводной лодки (АПЛ) "Северодвинск" в Баренцевом море.

Пуск был произведен по полигону Чижа в Архангельской области. Расстояние до мишени составило около 600 километров.

Ракеты "Калибр" изначально разрабатывались для вооружения новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень". Затем ими стали вооружать подводные лодки проекта 636 и надводные корабли.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил, что это уже вторые с начала года успешные стрельбы этим видом оружия.

"АПЛ "Северодвинск" провела стрельбы ракетами "Калибр" из подводного положения. Это уже вторые успешные стрельбы таким оружием в этом году, первый раз это случилось еще весной. Кроме того, напомню, что именно ракетами "Калибр" стреляла по террористам в свое время дизельная подводная лодка "Ростов-на-Дону", когда выполняла боевые задачи в Средиземном море. Из этого мы можем сделать вывод, что наше великолепное, пожалуй, не имеющее аналогов в мире, высокоточное оружие – "Калибр" – успешно действует на лодках и дизельного, и атомного типа. Замечу, что это чудо-оружие по сухопутным целям может бить на 2500 километров. В данном случае "Северодвинск" стрелял на 600 километров, и мишень была поражена", – сказал Виктор Баранец.

По его словам, реакция Запада на успешные военные испытания России или на демонстрацию нового оружия всегда одинакова.

"В западной прессе – опять будет ритуальный скулеж: дескать, Россия бряцает своим оружием. Но такая реакция всегда одинакова – проводится ли парад на Красной площади, проводит ли Россия свои учения в Оренбургских степях или на Балтийском море, стреляет ли наша подлодка "Калибрами" с Баренцева моря – западная пресса ноет и скулит. Это как ритуальное заклинание. А мы просто устраиваем "смотрины" своему оружию: проверяем его эффективность, заявленные тактико-технические характеристики. И никаких других целей мы не преследуем. Это нормальная военно-морская практика. Скажем спасибо создателям этой ракеты – все тактико-технические характеристики "Калибра" полностью подтвердились", – отметил военный обозреватель.

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