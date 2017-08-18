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Эксперт: к сожалению, о безопасности в Европе говорят уже после трагедии

15:1418.08.2017
(обновлено: 15:15 18.08.2017)
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© AFP 2017 / Lluis GeneПолицейские возле машины, участвовавшей в теракте в Камбрильсе. 18 августа 2017Полицейские возле машины, участвовавшей в теракте в Камбрильсе. 18 августа 2017
© AFP 2017 / Lluis Gene
Испания надеется продолжить совместную с Россией борьбу с терроризмом, заявил посол Испании в РФ Игнасио Ибаньес. Эксперт по безопасности Иосиф Линдер в эфире радио Sputnik отметил, что при совершении подобных терактов политический резонанс очень серьезный.

Испания надеется продолжить совместную с Россией борьбу с терроризмом, заявил журналистам посол Испании в РФ Игнасио Ибаньес.

На месте перехвата террористов полицией в Камбрильсе. 18 августа 2017
© AP Photo / Emilio Morenatti
Мнение: Испания была выбрана террористами неслучайно
"К сожалению, приходится констатировать, что опыт борьбы с терроризмом в Испании очень долгий, большой, но также он показывает, что с терроризмом можно бороться с успехом. Мы надеемся, что здесь мы продолжим этот успешный опыт борьбы с терроризмом, и нам помогут другие страны, в том числе и Россия", – заявил он у посольства Испании в Москве после минуты молчания в память о погибших в серии терактов.

По словам испанского посла, "терроризм представляет собой глобальную угрозу и поэтому бороться с ней надо так же, глобальными средствами".

Накануне в Испании произошли два теракта.

Днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ (запрещенна в РФ). Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран.

Полиция и скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AFP 2017 / Josep Lago
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Позднее, в ночь на пятницу, фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали шесть человек, в том числе трое полицейских. Четырех террористов ликвидировали, пятый был ранен и скончался позднее.

Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.

Правоохранительные органы Каталонии подтвердили информацию, ранее распространенную СМИ, о задержании в пятницу утром третьего подозреваемого в причастности к терактам в Испании. Сообщается, что к серии терактов причастны до 8 человек.

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в эфире радио Sputnik отметил, что спецслужбы в данном случае не сработали на опережение, а власти не сделали выводов после подобных терактов в других европейских городах.

"При совершении подобных терактов политический резонанс очень серьезный, и в этот момент спецслужбы получают полный карт-бланш на проведение всех возможных и всех необходимых мероприятий. К сожалению, не всегда такой карт-бланш дается заблаговременно. И, к сожалению, опыт Франции, Бельгии, Великобритании, Германии, Швеции не учит бюрократию других стран. А люди, которые планируют теракты, это учитывают. В Берлине на той самой площади (на рождественском базаре на Брайтшайдплац – ред.), где пострадало больше сотни человек, до сих пор стоят примерно 50 бетонных блоков, которые не убирают с площади даже в обычное время, когда нет гуляний. В Лондоне здание парламента тоже окружили блоками, но только после того, как была пролита кровь. К сожалению, это не учит другие станы Евросоюза. Хотя любой прозорливый политик должен учиться на чужом опыте. Тем более что для любой городской среды антитаранные средства давно уже научились делать в виде специальных клумб, высоких бордюров, то есть элементов городского декора, который не уродует город, но защищает граждан", – сказал Иосиф Линдер.

По его мнению, миграционная политика стран Евросоюза затрудняет работу спецслужб по оперативному выявлению потенциальных террористов.

"На сегодняшний день в ЕС полностью отсутствует какая-либо стратегическая и тактическая концепция той самой миграционной волны, которая захлестнула Евросоюз. Только в Германии находится, подчеркиваю, около двух миллионов нелегальных мигрантов. Во Франции, в Испании и в Англии их количество еще в полном объеме не подсчитано. Среди них огромное количество людей, которые установлены спецслужбами как боевики самых разных террористических организаций. Но их нелегальное прибытие на территорию стран ЕС, их рассредоточение по этим странам, тотально усложняет спецслужбам работу. Только после того, когда о них появляется оперативная информация от негласных источников, спецслужбы могут начать по ним работать. Обычно это происходит после очередной кровавой трагедии", – отметил эксперт.

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