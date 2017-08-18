Политолог об окружении ИГ* в Акербате: этого не было бы без помощи ВКС РФ

ВКС России помогли сирийской армии окружить террористов в районе Акербата в провинции Хама. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik отметил при этом возросшее мастерство правительственных войск САР.

Министерство обороны РФ опубликовало в пятницу на своем официальном канале на Youtube видео с четырьмя эпизодами уничтожения российскими Воздушно-космическими силами авто- и бронетехники боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в районе сирийского города Акербат (провинция Хама).

На ролике видно, как высокоточными авиаударами уничтожается танк, два грузовика и "джихад-мобиль" экстремистов.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что правительственные силы в Сирии завершают окружение крупной группировки боевиков ИГ* в районе Акербата. Для бегства из окружения террористы небольшими группами на автомобилях, автобусах и бронетехнике пытаются выходить в направлении города Дейр-Эз-Зор, который для ИГ* после падения иракского Мосула стал последним крупным плацдармом в Сирии.

"В целях пресечения бегства боевиков ИГИЛ* из окружения в Дейр-Эз-Зор авиация ВКС России круглосуточно ведет воздушную разведку с применением беспилотных средств, выявляя и уничтожая бронетехнику, пикапы с тяжелым вооружением и автомобильный транспорт террористов", – говорится в описании к видеозаписи.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин считает, что профессионализм правительственных сирийских войск растет. Однако не без помощи России.

"Следует отметить, что мастерство, умение вести боевые действия приходят к сирийским правительственным войскам с каждым днем. И вот сегодняшнее окружение Акербата – это свидетельство того, насколько выросло мастерство офицеров и военнослужащих правительственных войск САР. Но этого не произошло бы, если бы российские советники, ВКС России не помогали бы активно выполнять сложные операции", – сказал Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, день, когда террористы в Сирии будут полностью побеждены, скоро настанет.

"Нет сомнения в том, что боевики морально подавлены, они бегут из окружения и хотели бы удержать Дейр-Эз-Зор. Но этого, конечно, не случится. Потому что правительственные войска показали, что в состоянии выполнять поставленные перед ними задачи, и не сегодня, так завтра будет поставлена точка в столкновениях с большими массами боевиков. Ну а затем начнется мирное строительство жизни, хотя правительственным войскам придется продолжить работу по зачистке Сирии от оставшихся боевиков. И я думаю, правительственные войска в силе с этим справиться", – считает военный политолог.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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