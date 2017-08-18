Политолог: Польша в отношении Украины ведет "фарисейскую" политику

Погранслужба Польши намерена депортировать из страны 21 гражданина Украины за нарушение правил пребывания в ЕС. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо отметил, что в отношении Украины Варшава применяет двойные стандарты.

Пограничная служба Польши намерена депортировать из страны 21 гражданина Украины, сообщают СМИ. Украинцы были задержаны в прошлые выходные за нарушение правил пребывания в стране. По сообщению пресс-службы пограничной службы Польши, у 16 граждан Украины были разрешения на работу в Польше, но они указали другую цель пребывания в стране при подаче заявлений на получение визы. Еще пять человек имели просроченные шенгенские визы.

При этом сообщается, что МИД Украины начал проверять информацию о задержании в Польше украинских граждан и дальнейшей их депортации на родину. Представитель внешнеполитического ведомства Украины Василий Кирилич заявил, что в настоящее время устанавливают правовые основания, характер и обстоятельства дела.

"У нас пока что нет подтверждения компетентных органов Польши о том, что в том или ином воеводстве столько-то граждан Украины выявлено, которые незаконно находились, скажем, вне пределов периода или отрезка времени, определенного их шенгенской визой", – заявил украинский дипломат.

В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо выразил мнение, что Польша продолжит использовать двойные стандарты в отношениях с Украиной.

"Польша, как и прежде, будет публично заявлять о том, что она большой европейский друг украинского государства. Вести такую фарисейскую политику в отношении Киева. Но при этом по-прежнему заявлять, что с Бандерой мы Украину в Евросоюз не пустим, с членством в ЕС давайте повременим, надо еще подождать. То есть, ничего не изменится", – отметил политолог.

При этом он добавил, что Польша реально нуждается в рабочих руках из соседнего государства.

"Польше нужны дешевые трудовые ресурсы из Украины, а также украинское государство в виде сырьевого придатка. Но на сегодня Польша не видит Украину членом Евросоюза, и, как я понимаю, власти Польши не видят необходимости заключения с Киевом какого-то особого соглашения по поводу соблюдения правил пребывания украинцев в Европе", – считает Иван Мезюхо.

Политолог предположил, что если нарушения гражданами Украины правил безвизового режима в Европе станут массовыми, действие соглашения может быть приостановлено.

"Не исключаю того, что в ближайшее время могут повториться подобные инциденты с гражданами Украины, только уже в других европейских государствах. В случае если число украинцев, нарушающих правила пребывания в Европе, станет критическим, то ЕС просто приостановит действие соглашения о безвизовом режиме с Украиной", – полагает Иван Мезюхо.

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