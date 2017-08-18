Мнение: Киев пытается в официальном дискурсе закрепить "права на Крым"

Новому постоянному представителю президента Украины в Крыму Борису Бабину поручено подготовить пакет изменений в конституцию по статусу Крыма. В эфире радио Sputnik политолог Олег Онопко рассказал, какие, на его взгляд, поправки могут быть сделаны.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Бориса Бабина новым постоянным представителем главы украинского государства в Крыму. Порошенко считает, что Бабин должен работать над возвращением Крыма в состав Украины.

Основной задачей постоянного представителя станет "восстановление украинского суверенитета над временно оккупированным украинским Крымом". Особое внимание, по мнению Порошенко, следует уделить "юридической защите государственных интересов" и возврату конфискованной собственности. Бабину также поручено подготовить пакет изменений в конституцию. При этом не уточняется, какие именно поправки планируется внести в основной закон.

В эфире радио Sputnik политолог Олег Онопко рассказал, какие, на его взгляд, изменения могут быть сделаны в украинской конституции.

"Следует ожидать, что крымские татары получат свою национально-культурную автономию, о которой Порошенко заявлял еще несколько лет назад. Второй момент, который возможен, это предоставление особого статуса – возможно, статуса регионального языка – крымско-татарскому языку. Кроме того, можно ожидать предания Крыму, в украинской логике, статуса "оккупированной территории". Вот это – три возможных поправки в конституцию, которые следует ожидать от администрации президента Украины", – сказал Олег Онопко.

Однако, по его мнению, это не приведет к реальным политическим последствиям.

"Вместе с тем, это исключительно символический акт, который не приведет к каким-либо настоящим политическим последствиям. Порошенко стремится закрепить в документах и в официальном дискурсе Киева права на Крым. В Европе, во всем мире постепенно свыкаются с мыслью, что Крым является российской территорией, поэтому Киев должен все время повторять, мол, Крым – это Украина. Закрепление во внутренних документах этого статуса позволит Киеву позиционировать данное утверждение на международном уровне", – считает политолог.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!