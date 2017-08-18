Мнение: Испания была выбрана террористами неслучайно

Каталонские правоохранители подтвердили, что теракты в Барселоне и Камбрильсе связаны. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что теракты в Испании напоминают о важности создания общего фронта по борьбе с терроризмом.

Пятый террорист, который был ранен и задержан в ходе антитеррористической операции в каталонском курортном городе Камбрильс, скончался, сообщают правоохранительные органы Каталонии.

"Подтверждаем, что пятый террорист, обезвреженный и раненный ранее в Камбрильсе, скончался", – говорится в сообщении полицейской службы Mossos d'Esquadra в Twitter.

Ранее полиция сообщила, что в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, произошел теракт, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и задержан. По данным СМИ, они совершили наезд на пешеходов. Были ранены семь человек, двое из них тяжело.

Ранее в четверг в Испании произошел еще один теракт. В Барселоне фургон въехал в толпу на пешеходной улице, погибли 13 человек, еще более ста были ранены. Фургон проехал около 400 метров по пешеходной зоне на улице Рамбла и остановился после столкновения с киоском. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".

При теракте в Барселоне легкие ранения получила россиянка, сообщил РИА Новости глава пресс-службы Ростуризма Евгений Гайва.

"Пока мы информацию еще уточняем, пока по данным ситуационно-кризисного центра МИД есть данные об одной пострадавшей гражданке России. Она получила легкие ранения, ей была на месте оказана медицинская помощь, без госпитализации", – сказал он.

В российском посольстве в Мадриде РИА Новости заявили, что вместе с генеральным консульством в Барселоне сейчас проверяют эту информацию.

Позже каталонские правоохранители подтвердили, что теракты в Барселоне и Камбрильсе связаны.

События в Испании подтверждают необходимость срочных действий по объединению международных усилий в борьбе с терроризмом, считает политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

"Мы видим, что консолидация усилий стран и народов в борьбе с терроризмом находится на очень низком уровне. Главная причина в том, что эгоистические интересы тех или иных государств, прежде всего западных, перевешивают насущную потребность в создании общего антитеррористического фронта. Россия давно уже выступает с этим посланием. Но, к сожалению, у наших западных партнеров находятся другие актуальные враги – такие как Северная Корея или режим (президента Сирии) Башара Асада. И возникает ощущение, что за своими сиюминутными внутри- и внешнеполитическими задачами западные лидеры не хотят замечать этой важнейшей проблемы", – сказал Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Испания, по всей видимости, была неслучайно выбрана террористами в качестве места для проведения атак.

"Это Средиземноморье, в Испанию въезжает очень много людей, это крупнейший туристический центр Европы. И он является, к сожалению, очень удобной мишенью для подобного рода атак. И то, что произошло, является достаточно серьезной и веской причиной, чтобы задуматься о мерах безопасности и в Испании, и в других странах Европы, и на средиземноморских курортах в частности", – полагает Владимир Шаповалов.

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