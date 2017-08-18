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"Ленин попал в круговерть фобий": мнение о сносе памятников в США

09:4418.08.2017
(обновлено: 09:54 18.08.2017)
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© AP Photo / Robert Sorbo Статуя Ленина в СиэтлеСтатуя Ленина в Сиэтле
© AP Photo / Robert Sorbo
Мэр Сиэтла высказался за снос памятника Ленину в городе. Этот "вирус" перекочевал в США с Украины, предположил в эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень.

Мэр американского города Сиэтл (штат Вашингтон) Эд Мюррей в четверг высказался за то, чтобы убрать из города памятник Владимиру Ленину, а также мемориал солдатам Конфедерации.

Мэр выступил с заявлением о "символах ненависти, расизма и насилия", и высказался за то, чтобы убрать эти символы.

"Это включает и мемориалы конфедератов, и статуи, идеализирующие основателя авторитарного советского режима… Я считаю, что мемориал (солдатам Конфедерации) на кладбище Lake View и статую Ленина в (районе) Фримонт нужно убрать", – заявил Мюррей.

Цветы и фотография погибшей на месте наезда автомобиля на участников протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 13 августа 2017
© REUTERS / Justin Ide
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"Мы никогда не должны забывать нашу историю, но мы также не должны делать идолов из тех, кто был жесток и пытался разделить нас на основе того, какие мы и откуда мы", — говорится в заявлении.

В офисе мэра РИА Новости пояснили, что оба памятника находятся на частной территории. Таким образом, заявление градоначальника – его позиция по этому вопросу, а не окончательное решение.

Кладбище Lake View является частным, а статуей Ленина (работы Эмиля Венкова) владеет семья Льюиса Карпентера, который привез ее из словацкого Попрада, взяв кредит и выкупив у властей страны. Пятиметровый памятник весом более семи тонн стоит в Сиэтле уже более 20 лет, и, согласно туристическому порталу Фримонта, продается.

В среду автор книги "Граждане за Трампа" Джек Пособик разместил в Twitter видео, на котором сторонники президента США Дональда Трампа, многие –  в красных кепках с его слоганом "Сделаем Америку снова великой", вышли с плакатами к памятнику Ленина и требовали его сноса.

Политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень в эфире радио Sputnik выразил мнение, что война с памятниками – это часть противостояния, которое развернулось вокруг Дональда Трампа. 

"Эта ситуация, помимо прочего, связана с нынешней политической ситуацией в США, противостоянием вокруг Трампа. Одновременно с решениями по сносу памятников сторонникам Конфедерации происходит осквернение памятника Аврааму Линкольну в Вашингтоне. Безусловно, эта борьба с памятниками отражает сложные исторические противоречия между ультраправым белокожим населением и цветным населением США, в связи с этим – между правыми и левыми. Памятник Ленину попадает в эту круговерть фобии памятников. Поскольку идет антироссийская риторика, Ленин, который расценивается как символ коммунизма, тоже становится удобной политической картой, попадающей в эту схему политических противостояний вокруг Трампа", – считает Евгений Бень.

Он предположил, чем именно памятник Ленину не нравится американцам.

"На протяжении 70 лет прошлого века имя Ленина и его учение были связаны с противостоянием двух систем. Это было символом социалистической системы, так что ассоциации с "холодной войной" у них возникают. Во-вторых, на Украине идет декоммунизация, и там прошла череда сносов памятников Ленину. Украина ассоциируется с антироссийской риторикой. И здесь можно предположить, что этот вирус с Украины перекочевал в США", – сказал Евгений Бень.

По его мнению, на ситуацию влияют и глобальные процессы.

"Еще одна мотивация – такая же, как и в странах Европы, в Прибалтике. Негативное отношение к историческим памятникам тем или иным не случайно. В мире, где превалирует глобалистское сознание, отношение к традиции, истории, религии, памятникам становится все более скептическим", – полагает Евгений Бень.

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