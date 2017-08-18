Эксперт о назначении постпреда Порошенко в Крыму: "фантомный контроль"

Президент Украины Петр Порошенко назначил своего постпреда в Крыму. Что Киев хочет показать такими действиями мировому сообществу, в эфире радио Sputnik предположил политолог Владимир Корнилов.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Бориса Бабина постоянным представителем главы государства в так называемой автономной республике Крым. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте президента.

Основной задачей постоянного представителя станет "восстановление украинского суверенитета над временно оккупированным украинским Крымом". Бабину также поручено подготовить пакет изменений в конституцию. При этом не уточняется, какие именно поправки планируется внести в основной закон.

Временное представительство президента Украины в Крыму находится в Херсоне. Ранее должность полномочного представителя занимала Наталья Попович.

Крым стал субъектом Российской Федерации по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Киев не признает результаты референдума и считает полуостров своей территорией.

Назначение постпреда Порошенко в Крыму в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Владимир Корнилов.

"Украина пытается доказать всем, что она как бы что-то еще делает, как-то "фантомно" контролирует Крым. Поэтому назначаются какие-то люди на какие-то должности. У них есть свой "прокурор Крыма", "начальник милиции", какие-то "органы власти" расположены в соседней Херсонской области. То есть, Украина совершает демонстративные шаги для того, чтобы напоминать миру о том, что она все-таки думает, что когда-то Крым будет ее территорией. Дескать, смотрите: у нас уже есть свой представитель, прокурор и милиционер. Понятно, что все это делается исключительно ради показухи и не влечет за собой никаких практических последствий", – сказал Владимир Корнилов.

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