Эксперт о самолетах-разведчиках у границ РФ: такие вещи обычно отрицают

ВКС РФ за неделю восемь раз перехватывали самолеты-разведчики у границ России. Несмотря на возможности слежения из космоса, авиационная разведка остается по-прежнему актуальной, отметил в эфире радио Sputnik авиаэксперт Виктор Прядка.

Российские истребители за минувшую неделю выполнили восемь перехватов иностранных самолетов-разведчиков у границ России, сообщается на сайте министерства обороны РФ в пятницу.

Согласно опубликованной министерством инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 16 летательных аппаратов. Отмечается, что нарушений российского воздушного пространства не допущено.

На прошлой неделе министерство сообщало о четырех вылетах для перехвата самолетов-разведчиков. Сообщалось, что иностранные самолеты провели при этом 12 разведывательных полетов у границ России.

Страны, в пользу которых самолеты производят разведку, этот факт, как правило, отрицают. Это отметил в эфире радио Sputnik генеральный директор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка.

"Так было всегда. Даже когда в 60-е годы летал самолет Lockheed U-2 над всей территорией нашей страны и углублялся настолько, что пролетал над Свердловском, Москвой, Ленинградом, американцы отрицали это до того момента, как в 1960 году самолет был сбит. Для американцев было шоком, что у русских появилась система ПВО, которая может достать самолет, летящий на высоте порядка 25 километров. Такие вещи обычно отрицаются до того момента, когда происходит ликвидация самолета", – сказал Виктор Прядка.

По его словам, авиационная разведка остается актуальной, несмотря на возможности слежения из космоса.

"Когда производится разведка с помощью самолетов, можно получить более четкие снимки по сравнению с космосом. Потому что когда мы производим разведку из космоса, погодные условия могут накладывать сильный отпечаток на те детали, которые нужно рассмотреть. В свое время у американцев был самолет (Lockheed) SR-71, с его помощью они сканировали практически всю поверхность нашей планеты", – напомнил Виктор Прядка.

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